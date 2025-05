Las concesiones en México en realidad son licencias y cuestan miles de millones de pesos

Mañosamente, le llaman concesiones a las licencias que otorga el gobierno para usar el espacio radioeléctrico y brindar los servicios de radio y televisión en México.

Porque en términos jurídicos, una concesión es cuando un particular paga por aprovechar en su totalidad un bien público, y en nuestro país no es el caso, porque el aprovechamiento es parcial y condicionado.

Caras y limitadas, así son las licencias en México

En los hechos, lo que el gobierno autoriza son licencias caras y limitadas, “Es de lo más caro del mundo el espectro en nuestro país. En otros países como Estados Unidos, Europa, América Latina, simplemente pagan una licencia por la administración del espectro, una licencia de Estados Unidos, por ejemplo, la ciudad de Los Angeles, se paga cerca de 15 o 20 mil dólares, las más caras, por una licencia”, explicó Miguel Ángel Monraz Ibarra, presidente Comisión Radio y Televisión, Cámara Diputados.

Tv Azteca, para tener esa licencia disfrazada de concesión, tuvo que pagar en 1993, 642 .07 millones de dólares y para refrendar 179 de sus estaciones para el periodo 2018-2024 tuvo que desembolsar otros 3 mil 880.08 millones de pesos.

No solo fue el pago de la licencia y los refrendos, también una multimillonaria inversión en antenas, infraestructura, en generación de empleo y aun así, la ley estipula que nunca podrá comercializar todo el espacio.

Esto porque siempre tiene que regalarle cientos de minutos al gobierno para su propaganda, “Esos anuncios, el Estado no paga, el gobierno no paga el anuncio. Dentro de su concesión, me vas a dar tantos minutos y eso implica el costo”, mencionó Salomón Padilla, abogado en telecomunicaciones.

Empresarios con licencia no pueden vender anuncios con libertad

Los empresarios con licencias en radio y televisión tampoco pueden vender anuncios con libertad, “La televisión no puede comercializar muchos productos, la radio no puede comercializar muchos productos, están sumamente restringidos y con estas reformas que quiere presentar el gobierno federal a través de Morena están mucho más restringidos y le apuestan a la censura”, explicó Miguel Ángel Monraz Ibarra, presidente Comisión Radio y Televisión, Cámara Diputados.

Además, hay que sumar que el empresario tiene que hacer frente y solventar cualquier imprevisto que interrumpa la señal, “Ahora con el tema del huracán Acapulco, tenían que alzar esa antena lo más rápido porque incumplían sus obligaciones de estar trasmitiendo, se requiere dinero y compromiso de cumplir”, dijo Salomón Padilla, abogado en telecomunicaciones.

Así que cuando escuche a un político decir que las concesiones son regalo del estado a empresarios, no es más que una mentira de quienes en su vida han emprendido un negocio.