¡Alerta vial por concierto de Dua Lipa en CDMX! Calles afectadas y rutas alternas por evento musical

El regreso de Dua Lipa a la Ciudad de México, llega con tres presentaciones en la capital del país, y como en todo concierto, se esperan importantes afectaciones viales en algunas zonas de la CDMX, pero ¿cuáles serán las calles afectadas?

La cantante británica se presentará tres días en México, siendo el 1 de diciembre su primer concierto en CDMX después de tres años sin presentarse en la capital del país.

Calles afectadas por concierto de Dua Lipa en CDMX

¡Atención, capitalinos! El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, informó que las zonas afectadas por el concierto de Dua Lipa en CDMX serán calles aledañas al Estadio GNP, recinto en el que se presenta.

Estas son las principales vialidades afectadas:



Viaducto Río de la Piedad ; en ambos sentidos. Presenta myor carga en ,os carriles centrales y carriles laterales cercano al acceso del recinto.

; en ambos sentidos. Presenta myor carga en ,os carriles centrales y carriles laterales cercano al acceso del recinto. Avenida Río Churubusco , Eje 4 Oriente; tramo cercano al cruce con Viaducto .

, Eje 4 Oriente; tramo cercano al cruce con . Avenida Añil, paralelo al recinto, donde suelen concentrarse los asistentes de pie.

Las calles afectadas podrían enfrentarse a cierres parciales, así como tráfico intenso; se recomienda a las y los asistentes salir con tiempo y tomar precauciones durante su traslado al recinto.

#PrecauciónVial | Con motivo del evento musical de @DUALIPA en el @EstadioGNP, oficiales de la #SSC realizarán dispositivo de seguridad y vialidad, con el objetivo de garantizar la integridad de todos los asistentes. Consulta la #AlternativaVial. pic.twitter.com/WwwcEC8bCS — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) December 2, 2025

¿Hay cambio de horario en el Metro CDMX por concierto de Dua Lipa?

¡La respuesta es NO! Hasta ahora, el Metro CDMX no ha reportado un cambio de horario por los conciertos de Dua Lipa en la capital del país. Por lo que las operaciones continuarán de las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche.

Alternativas viales para el conciertos de Dua Lipa del 2 y 5 de diciembre 2025

¡Toma precauciones! Las alternativas viales por las afectaciones viales de los tres conciertos de la cante británica en la CDMX son las siguientes:



Eje 3 Oriente.

Avenida Francisco del Paso y Troncoso.

Presidente Plutarco Elías Calles.

Eje 4 Oriente.

Canal Río Churubusco.

Calzada Ignacio Zaragoza.

Además, se realizará un operativo de seguridad que será implementado horas antes del evento hasta después de la media noche, con el objetivo de mantener a salvo a los asistentes del evento.