“Ahora sí, ríete todo lo que quieras”, madre grita a feminicida de su hija durante sentencia en Baja California

En un fallo judicial de gran trascendencia en el estado de Baja California, Sergio Daniel ha sido condenado a una pena de 122 años y 10 meses de cárcel tras ser hallado culpable del feminicidio de Paola Andrea Bañuelos Flores .

La resolución, dictada por un Juez de Control, puso fin al proceso legal iniciado tras los trágicos eventos de julio de 2024, cuando la estudiante desapareció después de utilizar un servicio de transporte privado.

Sergio Daniel condenado a 122 años por el feminicidio de Paola Andrea Bañuelos

La sentencia total se deriva de la acumulación de penas por dos cargos específicos: por el delito de feminicidio agravado se le impusieron 66 años y 8 meses, mientras que por la desaparición de personas realizada por particulares con agravantes se sumaron otros 56 años y 3 meses de reclusión.

Al concluir la sesión donde se determinó este castigo, la madre de la víctima, Olga Mireya Flores, expresó su profundo dolor increpando directamente al sentenciado con una frase que reflejó la angustia vivida por la familia durante el proceso.

Además del tiempo en prisión, el dictamen judicial incluye una sanción económica de 10 mil días de multa, lo que equivale a un monto superior al millón de pesos mexicanos. El juzgador estipuló que la reparación del daño debe ser integral, ascendiendo exactamente a 1 millón 228 mil 740 pesos.

El juez ordena mejoras de seguridad para plataformas de transporte tras el caso

Esta cifra podrá ser cubierta directamente por el agresor o, en su defecto, por la empresa de transporte DiDi bajo el concepto de responsabilidad civil. Durante la audiencia, el juez subrayó que, aunque se establezcan estas cuantías, ningún recurso financiero es capaz de reponer una existencia humana.

El caso tuvo su origen el 8 de julio de 2024, cuando Paola Andrea acudió al establecimiento nocturno conocido como La Consentida. Al salir del lugar, abordó el automóvil conducido por Sergio Daniel.

Tras varios días de búsqueda intensiva, la joven fue hallada sin vida el 11 de julio en un terreno ubicado en Oasis Campestre, sitio donde su victimario abandonó el cuerpo. Los exámenes forenses revelaron que la joven sufrió agresiones físicas y sexuales antes de fallecer por estrangulamiento; al ser localizada, aún portaba la vestimenta con la que se le vio por última vez.

Familia de la víctima recibirá apoyo psicológico tras la tragedia

Como parte de la resolución, el Juez Yee emitió una serie de recomendaciones obligatorias dirigidas a la plataforma tecnológica de transporte. Entre las medidas exigidas se encuentran la implementación de capacitaciones para conductores con un enfoque de perspectiva de género, la aplicación de pruebas psicométricas y la incorporación de herramientas de seguridad como botones de emergencia.

Asimismo, se solicitó el reporte inmediato ante cualquier denuncia de actos violentos y un seguimiento puntual de las rutas y viajes realizados por pasajeras, especialmente durante el horario nocturno.

Finalmente, las autoridades notificaron que los padres de la joven, Mireya y Juan Carlos, recibirán acompañamiento especializado por parte del Instituto de Psiquiatría de Baja California para atender su salud emocional y mental tras la pérdida. Esta condena es considerada una de las más severas y ejemplares en la región, enviando un mensaje sobre la determinación estatal para castigar la violencia extrema contra las mujeres.

