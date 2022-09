Esta es la condición que AMLO pone para presentar su renuncia

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) puso una condición para presentar su renuncia al cargo, durante la mañanera de hoy.

AMLO aseguró que se le acusa de mantener nexos con el narco y que con las iniciativas para fortalecer a la Guardia Nacional y respondió a todos aquellos que lo acusan de formar un narco estado militarizado.

Ejercicio de evaluación de Guardia Nacional y Fuerzas Armadas. Conferencia presidente AMLO

Por ello, ofreció en la mañanera de hoy que si ofrecen una prueba de que su gobierno tiene un nexo con el crimen organizado, presentaría su renuncia.

Sin embargo, AMLO descartó que el saludo a María Consuelo Loera Pérez, madre de “El Chapo” Guzmán, se considere una prueba de ello.

“Si él presenta una prueba, no el saludo a la mamá de Guzmán Loera, eso lo volvería a hacer y ya lo he dicho que respeto mucho a los adultos, además le tengo respeto a toda la gente. No, no, no, pruebas.Si él presenta pruebas, yo renuncio, pero si no presenta pruebas, que ofrezca una disculpa”, indicó.

“Por eso es muy importante la autoridad moral, ya no puede gobernar México nadie que no tenga autoridad moral porque si un gobernante no tiene autoridad moral, no tiene autoridad política, cualquiera lo ningunea”, agregó.

¿Por qué motivos puede presentar su renuncia un Presidente?

De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 86, el Presidente de México puede presentar su renuncia al cargo por una causa o delito grave. Será ante el Congreso de la Unión cuando la presente.

Entre los delitos que se contemplan como graves y por la cual puede presentar su renuncia el Presidente en turno son, según el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales,capítulo I: traición a la patria y los delitos del fuero común, como espionaje, terrorismo, sabotaje y genocidio.

En caso de que un Presidente presente su renuncia en el artículo 84 se establece que podría haber un mandatario interino, provisional o sustituto, según lo determine el Congreso de la Unión.