Conductor atraviesa con su auto la puerta del Vaticano y llega hasta el patio

Un conductor, que presuntamente padece de problemas psiquiátricos, atravesó la puerta del Vaticano con su auto. A pesar de que los guardias le dispararon, no evitaron que llegara hasta el patio.

La guardia Suiza, encargada de la seguridad, dispararon contra las llantas delanteras del coche, en un intento de frenarlo para que no causara más daños; sin embargo como el vehículo iba a toda velocidad logró continuar con su camino.

El auto llegó hasta el patio San Dámaso del Palacio Apostólico, donde el conductor fue detenido inmediatamente por los gendarmes de la Santa Sede. Las autoridades vaticanas informaron que el responsable fue un hombre de 40 años que “se encontraba en grave estado de alteración psicofísica”.

¿Dónde estaba el Papa Francisco cuando un conductor atravesó la puerta del Vaticano?

El conductor atravesó con su vehículo la puerta Santa Anna, una de las principales del Vaticano; el suceso ocurrió alrededor de las 8:00 de la noche (tiempo local).

Aunque se desconoce con exactitud en dónde se encontraba el Papa a la hora del incidente; se espera que estuviera cenando y retirándose a su habitación, la cual se encuentra del otro lado de la Ciudad del Vaticano.

