“Hemos sacado personas vivas después de 10 días”: Así viven el rescate los topos mexicanos en Venezuela

La cuenta regresiva avanza en Venezuela. Este sábado se cumplen 72 horas desde los dos terremotos que golpearon al país el miércoles pasado, un periodo que especialistas consideran crucial para encontrar sobrevivientes atrapados entre los escombros.

Los rescatistas que desafían el tiempo en Venezuela

Cientos de rescatistas internacionales continúan las labores con una convicción compartida: mientras exista una posibilidad, la búsqueda no se detendrá.

David Emmanuel Villa Tejeda, integrante del equipo mexicano de los Topos, aseguró que en emergencias similares han logrado rescatar personas con vida incluso después de 10 días bajo los escombros.

“Hemos sacado personas después de 10 días, debajo de los escombros, vivos todavía”, dijo el rescatista desde Caracas, donde participa en las operaciones de búsqueda.

El Topo mexicano describió un escenario especialmente complejo. Explicó que los dos sismos ocurrieron con apenas un minutos de diferencia y a poca profundidad, lo que provocó el colapso de numerosos edificios de gran altura.

En uno de los inmuebles donde trabaja, reconoció que las condiciones se hacen cada vez más complicada para localizar sobrevivientes, aunque insistió que la esperanza sigue siendo el principal motor.

También destacó que, tras los primeros momentos del caos, la coordinación entre los equipos internacionales ha mejorado significativamente.

Las labores se realizan en grupos reducidos de cuatro o cinco especialistas acompañados por perros de búsqueda, una estrategia que reduce el riesgo de nuevos derrumbes.

Las réplicas complican cada operación

Además del paso del tiempo, las constantes réplicas representan uno de los mayores desafíos para quienes trabajan entre edificios inestables.

@aztecanoticias A 4 días de la tragedia en #Venezuela : Suman 920 muertos y estiman más de 52 mil desaparecidos A casi 100 horas de los sismos, la búsqueda de sobrevivientes sigue a contrarreloj en La Guaira y Caracas entre escasez de maquinaria oficial y restricciones de acceso. Si deseas apoyar desde la #CDMX , se han habilitado centros de acopio con recepción de víveres en Tehuantepec 36, Ciculco 8 y Magistrado 75. La información solo en #HechosSábado con @carolina_rocha_m ♬ sonido original - Azteca Noticias

Loyce Pace, directora de la Cruz Roja para las Américas, advirtió que los movimientos sísmicos continúan ocurriendo de manera frecuente, obligando a los equipos de rescate a extremar precauciones cada vez que ingresan a una estructura dañada.

Las réplicas también impiden que miles de personas regresen a sus viviendas por el riesgo de nuevos colapsos, mientras los refugios temporales comienzan a recibir a quienes perdieron sus hogares.