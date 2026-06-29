Hijo del presidente y jefe del Ejército de Uganda clausura medios de comunicación tras redada militar

Un grave golpe a la libertad de expresión se dio en África Oriental después de que el general Muhoozi Kainerugaba, jefe de las Fuerzas Armadas de Uganda e hijo del presidente Yoweri Museveni, ordenara la clausura inmediata de dos importantes medios de comunicación de carácter independiente. La medida represiva se ejecutó durante la madrugada de este domingo, acompañada por un aparatoso despliegue de las fuerzas de seguridad que interrumpió de forma abrupta las transmisiones de televisión.

Kainerugaba utilizó su cuenta oficial en la red social X para lanzar una polémica declaración en la que dejó clara la postura oficial del régimen frente al ejercicio periodístico: «En Uganda, ¡no creo en la libertad de prensa! La prensa debe estar dirigida por los cuadros de la revolución». Horas más tarde, el líder militar sentenció que, a partir de este momento, todos los canales informativos del país deberán alinearse a las normas del Estado, oficializando el cierre del periódico Daily Monitor y la cadena televisiva NTV.

Mzee has approved my plan to close both NTV and Monitor. We are moving immediately! — Muhoozi Kainerugaba (@mkainerugaba) June 27, 2026

Redada nocturna y censura en la capital ugandesa

Ambas empresas pertenecen al consorcio Nation Media Group (NMG), catalogado como el conglomerado de medios de comunicación independientes con mayor presencia e impacto en la región oriental y central del continente africano. Directivos del corporativo denunciaron que las señales de las emisoras NTV y Spark TV fueron cortadas de manera forzosa alrededor de las 05:00 horas locales (02:00 GMT), como consecuencia directa de un operativo de seguridad que tomó por asalto sus oficinas centrales en la capital, Kampala.

Los reportes locales indican que el cerco militar inició pocos minutos después de la medianoche. Efectivos armados se desplegaron en los accesos de los inmuebles y mantuvieron incomunicados a los trabajadores, prohibiendo la entrada o salida de cualquier persona del recinto durante el tiempo que duró la intervención. Ante estos atropellos, la Asociación Nacional de Emisoras (NAB) manifestó su profunda preocupación por las repercusiones directas que esta ofensiva militar tendrá sobre los derechos constitucionales de la ciudadanía y la violación a la libertad de expresión de la nación.

I hear both NTV and Daily Moniter are loosing 5 million dollars a day from my closure. That's Good News for me. — Muhoozi Kainerugaba (@mkainerugaba) June 28, 2026

Posteriormente, también a través de su cuenta de X, mencionó que ambos medios no volverán a abrirse sin su permiso.