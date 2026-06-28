Obtener la ciudadanía estadounidense podría encarecerse con este plan de Trump

Solicitar la ciudadanía estadounidense podría convertirse en un trámite mucho más costoso si prospera una propuesta presentada por la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El plan lanzado por el mandatario contempla aumentar las tarifas para quienes buscan obtener la naturalización y eliminar algunos beneficios económicos que actualmente ayudan a personas de bajos ingresos a completar el proceso.

La iniciativa fue dada a conocer por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y forma parte de una propuesta de reglamento que todavía deberá cumplir varias etapas antes de entrar en vigor; mientras tanto, el proyecto permanecerá abierto a comentarios del público durante 60 días, por lo que las nuevas tarifas aún no se aplican.

¿Por qué Trump busca aumentar el costo de la ciudadanía estadounidense?

El gobierno estadounidense explicó que el objetivo del incremento es cubrir completamente el costo que representa revisar y procesar cada solicitud de ciudadanía.

Según el Departamento de Seguridad Nacional, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) se financia principalmente mediante las tarifas que pagan los solicitantes, por lo que considera necesario ajustar los montos para sostener el funcionamiento del sistema.

Las autoridades también señalaron que la administración busca reforzar la revisión de los expedientes y aplicar controles más estrictos durante el proceso de naturalización.

¿Cuánto cuesta actualmente obtener la ciudadanía estadounidense?

Actualmente, presentar una solicitud en papel tiene un costo de 760 dólares, mientras que quienes realizan el trámite por internet pagan 710 dólares.

Si la propuesta avanza, la tarifa aumentaría 570 dólares adicionales; eso elevaría el costo total a 1,330 dólares para las solicitudes impresas y a 1,280 dólares para las realizadas en línea

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¿Cuáles son los nuevos requisitos que contempla el plan de Trump?

La propuesta no incorpora nuevos requisitos para convertirse en ciudadano estadounidense; los cambios se concentran en el aspecto económico.

Uno de los puntos más relevantes es la eliminación de las exenciones y descuentos de tarifas para solicitantes con ingresos bajos; la única excepción que permanecería vigente corresponde a integrantes de las Fuerzas Armadas que soliciten la ciudadanía.

Además, también aumentaría el costo para solicitar que USCIS reconsidere una negativa relacionada con una petición de ciudadanía.

¿Cuándo entraría en vigor el nuevo costo de la ciudadanía estadounidense?

Las nuevas tarifas todavía no tienen una fecha de aplicación. Antes de convertirse en una norma oficial, la propuesta deberá concluir el proceso regulatorio del gobierno federal, incluyendo un periodo de consulta pública de 60 días en el que ciudadanos, organizaciones y especialistas podrán presentar observaciones.

¿A quiénes afectaría el aumento del costo de la ciudadanía?

La medida impactaría principalmente a residentes permanentes que buscan iniciar el trámite de naturalización y, en especial, a quienes actualmente pueden acceder a descuentos o exenciones por razones económicas.

En caso de aprobarse, los solicitantes tendrían que asumir un costo mayor para presentar su expediente ante USCIS.

¿Cuál es la diferencia entre residencia permanente y ciudadanía estadounidense?

La residencia permanente autoriza a una persona a vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos, pero mantiene algunas limitaciones respecto a derechos políticos y ciertos beneficios reservados para ciudadanos.

La ciudadanía estadounidense, en cambio, otorga derechos adicionales, entre ellos la posibilidad de votar en elecciones federales, obtener un pasaporte estadounidense y acceder a otros beneficios establecidos por la legislación del país; por ello, miles de residentes permanentes realizan cada año el proceso de naturalización para convertirse oficialmente en ciudadanos.