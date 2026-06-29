VIDEO: Explosión en Mónaco por paquete bomba deja varios heridos de gravedad

Una fuerte explosión la noche de este lunes 29 de junio en la entrada de un edificio de la calle Révérend Père Louis Frolla, del Principado de Mónaco, dejó un saldo de tres heridos y una intensa movilización de emergencia por parte de las autoridades.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el estallido apunta a un presunto atentado con un paquete bomba entregado en la recepción del inmueble.

Esto se sabe del posible atentado en un edificio del Principado de Mónaco HOY

Tras el estallido, las autoridades del Principado desplegaron un operativo conjunto con cuerpos de seguridad de Francia para localizar al presunto responsable, quien, de acuerdo con las primeras indagatorias, abandonó una mochila en el acceso principal del inmueble y escapó caminando antes de la detonación.

Las cámaras de videovigilancia captaron el recorrido del sospechoso y ahora forman parte de la evidencia que analiza la policía; mientras tanto, peritos inspeccionan la escena para determinar cómo fue fabricado el artefacto y confirmar la secuencia de los hechos.

El ministro de Estado de Mónaco, Christophe Mirmand, confirmó que tres personas resultaron lesionadas, dos de ellas con heridas que ponen en riesgo su vida. Equipos de emergencia franceses también acudieron al lugar para reforzar las labores de atención y apoyar la investigación.

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‼️🇲🇨 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗧𝗘 𝗜𝗡𝗙𝗢 — Un ATTENTAT vient d’avoir lieu à Monaco. Une explosion s’est produite rue Révérend-Père-Louis-Frolla, après qu’un homme a déposé un sac piégé.



Le suspect est actuellement EN FUITE. D’importants moyens de secours sont déployés sur place. De nombreuses… pic.twitter.com/8aGvSeJ7Ae — Bastion (@BastionMediaFR) June 29, 2026

Ataque con explosivo estaría dirigido a familia ucraniana

De manera preliminar, medios franceses señalaron que las víctimas pertenecen a una misma familia de origen ucraniano; entre ellas se encuentra un menor de edad que permanece hospitalizado con lesiones de menor gravedad que los dos adultos.

La explosión sorprendió a un país acostumbrado a registrar bajos índices de violencia; de acuerdo con el propio Gobierno monegasco, no existe antecedente reciente de un ataque de estas características dentro del Principado, por lo que el caso ha generado una respuesta extraordinaria de las autoridades.

Durante la inspección inicial, especialistas localizaron indicios de que el explosivo habría sido preparado con elementos metálicos, entre ellos tornillos y perdigones, materiales que suelen aumentar el daño provocado por la detonación; sin embargo, la investigación continúa abierta y las autoridades aún no confirman el móvil del ataque.

La investigación también mira hacia la Costa Azul

Aunque hasta ahora no se ha establecido una relación directa, los investigadores analizan todas las líneas posibles; en los últimos meses, ciudades cercanas de la Costa Azul francesa, como Niza, han registrado diversos episodios de violencia vinculados con grupos criminales, por lo que los cuerpos de seguridad mantienen coordinación entre ambos países.