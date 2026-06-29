“Fuiste la mujer más hermosa de mi vida": Gorky Hernández, exjugador de la MLB, se despide de su esposa tras hallarla muerta entre escombros tras terremotos en Venezuela

Los terremotos que impactaron a Venezuela el pasado miércoles 24 de junio siguen sumando víctimas. La cifra oficial de fallecidos alcanzó este fin de semana las mil 450 personas, mientras que los heridos suman 3 mil 238; entre las víctimas mortales se confirmó el fallecimiento de la esposa del exjugador de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB), Gorkys Hernández.

Fue a través de su cuenta de Instagram que, tras varios días de búsqueda, el propio beisbolista confirmó la triste noticia con un emotivo mensaje de despedida.

Así fue localizada la esposa de Gorkys Hernández tras los dos terremotos que impactaron Venezuela

Deisy Tovar de Hernández, de 36 años, fue localizada este fin de semana entre los restos que dejó el derrumbe del Hotel Eduards de Macuto, en el estado de La Guaira; la confirmación del fallecimiento llegó después de varios días de incertidumbre para su familia.

Desde el momento en que el hotel colapsó por la fuerza de los terremotos, el exjugador de las Grandes Ligas y otros integrantes de los Delfines de La Guaira iniciaron una búsqueda desesperada en la zona del desastre, mientras brigadistas removían toneladas de escombros con la esperanza de encontrar sobrevivientes.

La tragedia también obligó a suspender el partido que el conjunto venezolano disputaría frente a los Tigres de Aragua en el Estadio Forum de La Guaira; cuando ocurrieron los sismos, varios peloteros ya se preparaban para el encuentro, pero la prioridad cambió de inmediato al conocer que familiares permanecían atrapados entre edificios colapsados ubicados a unos metros del inmueble deportivo.

Una vez que las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo de su esposa, Hernández compartió un mensaje en redes sociales en el que recordó el apoyo que recibió de ella durante los momentos más difíciles de su carrera y expresó que seguirá adelante para cumplir el proyecto de vida que ambos habían construido como familia.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TRES ÁNGELES MÁS AL CIELO: HALLAN SIN VIDA A LA FAMILIA DEL FUTBOLISTA LUCAS TREJO TRAS MÁS DE 72 HORAS DE BÚSQUEDA EN VENEZUELA

En su publicación, el exligamayorista escribió que Deisy fue "la mujer más hermosa" de su vida, agradeció la fortaleza que siempre le transmitió y aseguró que su recuerdo permanecerá presente en cada etapa de su camino.

El mensaje fue acompañado por fotografías de ambos y recibió miles de muestras de solidaridad de aficionados, compañeros y clubes del béisbol venezolano.

El deporte venezolano vuelve a vestirse de luto tras los terremotos

La tragedia provocada por los terremotos también alcanzó al fútbol profesional. Este fin de semana se confirmó la muerte de la esposa y los dos hijos del defensor del Deportivo La Guaira, Lucas Trejo, quienes permanecían desaparecidos desde el derrumbe del edificio donde vivían en la zona de Playa Grande.

Durante más de 72 horas, el futbolista participó personalmente en las labores de búsqueda y utilizó sus redes sociales para solicitar apoyo de brigadistas y binomios caninos que ayudaran a localizar a su familia.

Finalmente, los equipos de rescate recuperaron los cuerpos de su esposa Yanina Maranella y de sus hijos Aarón y Ainhoa entre los restos del inmueble.