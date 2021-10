VIDEO: Conductor de combi se salva de balazo en la México-Pachuca

El conductor de una combi de transporte público de Ecatepec, Estado de México, se salvó de ser herido o asesinado luego de que un presunto ladrón le disparó un balazo cuando se negó a abrir la puerta del copiloto, mientras estaba haciendo una parada sobre la autopista México-Pachuca, a la altura del paraje Cerro Gordo.

En el video que circula en redes sociales se observa lo que ocurre en la cabina del conductor de la combi y cómo va manejando sin ningún contratiempo, hasta que realiza una parada de pasajeros.

Luego de unos segundos, un hombre se acerca e intenta abrir la puerta del copiloto y al no poder, saca un arma envuelta en un pedazo de tela, lo amenaza y dispara contra el chofer, rompiendo el cristal pero fallando en su objetivo.

El sujeto armado le grita al chofer que se detenga con insultos. El conductor arranca de inmediato, se revisa y al verificar que no está herido, toma su teléfono celular, mientras uno de los pasajeros le pregunta si está bien.

“No me dio, no vi al perro ese... Todo bien, no me dio ni nada... Parecía un dulcero”, relata el conductor de la combi a los pasajeros, mientras se revisa constantemente el abdomen para cerciorarse de que no tiene ninguna herida por el balazo.

Un hombre disparó contra un conductor de una unidad de transporte público, al parecer durante un intento de asalto en la carretera México-Pachuca. https://t.co/iEhw5xa8GC pic.twitter.com/lEJ0mFjQn8 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 21, 2021

Más de diez asaltos en la México Pachuca de enero a septiembre

De acuerdo con un conteo de asaltos cometidos en la autopista México-Pachuca realizada por medios locales, de enero a septiembre de este año se han cometido al menos diez atracos, dos ladrones intentos de linchamiento, dos muertos y varios heridos.

Reportes de las policías estatal y de Tizayuca, indicaron a los medios locales que abril y mayo fueron los más inseguros para los transportistas y usuarios.

En esos dos meses se cometieron cuatro asaltos, principalmente contra los autobuses de la empresa Ómnibus de Tizayuca (ODT), todos ellos en las inmediaciones con Estado de México .

Un asalto se registró el pasado 2 de septiembre, cuando dos delincuentes, un hombre y una mujer, abordaron un ODT en los límites de Tizayuca, a la altura de la plaza comercial Tizara, en dirección a Tolcayuca, hirieron a un pasajero con un cachazo en la cabeza y a 20 usuarios más les robaron carteras, dinero en efectivo y sus teléfonos celulares.