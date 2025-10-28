Adulto mayor es atropellado frente a la iglesia La Asunción en pleno centro de Pachuca | VIDEO

Un adulto mayor resultó gravemente herido luego de ser atropellado por una camioneta verde frente a la iglesia La Asunción, en pleno centro de Pachuca.

Aún no han dado detalles del porqué el conductor no dio vuelta por la calle ni se frenó, embistiendo al hombre, quien se encontraba recargado en la barda del recinto religioso.

Testigos que se encontraban el lugar de los hechos auxiliaron de inmediato al herido y solicitaron apoyo de los servicios de emergencia, mientras que algunos peatones impidieron que el chofer huyera del lugar.

Paramédicos de Protección Civil brindaron los primeros auxilios al lesionado y lo trasladaron a un hospital debido a las graves lesiones que sufrió en ambas piernas.

En tanto, elementos de la Policía Municipal de Pachuca, detuvieron al conductor y lo pusieron a disposición del Ministerio Público, además de asegurar la camioneta involucrada, que quedó a escasos metros del atrio de la iglesia en la Plaza Constitución.

