Tragedia en Puebla: Conductor huye tras choque, atropella a mujer y cae en zanja; ¿era trabajador del gobierno?

Un choque registrado la mañana de este miércoles encendió las alertas de seguridad en Puebla , luego de que un conductor intentara huir tras un accidente vial, atropellara a una mujer y terminara dentro de una zanja en la junta auxiliar de La Trinidad Chautenco, en el municipio de Cuautlancingo .

El choque provocó una rápida movilización policial de emergencia y generó confusión entre vecinos, quienes exigían claridad sobre la identidad del responsable y su posible vínculo con el gobierno de Puebla.

Choque en Puebla desata movilización de emergencia tras intento de fuga y atropellamiento

De acuerdo con los primeros reportes, el choque ocurrió sobre la calle 18 de Marzo, a un costado de una escuela primaria, cuando el conductor de un auto particular perdió el control tras impactar otros vehículos.

En su intento por escapar del choque, el automovilista avanzó varios metros hasta atropellar a una mujer que se encontraba en la zona; la unidad terminó cayendo en una zanja, lo que agravó el saldo del accidente ocurrido en Puebla .

Testigos señalaron que el conductor descendió del vehículo con dificultad, por lo que solicitaron apoyo de cuerpos de emergencia. Tras el choque, elementos de bomberos, policías y paramédicos arribaron al sitio para auxiliar tanto al responsable como a la mujer lesionada, quien fue trasladada a un hospital de la región de Puebla para su valoración médica.

Mientras se realizaban las maniobras de rescate, el choque generó tensión entre vecinos y automovilistas afectados, quienes intentaron retener al conductor al que señalaron de manejar en presunto estado de ebriedad.

Minutos después, autoridades municipales aseguraron al presunto responsable y lo pusieron a disposición del Ministerio Público para deslindar responsabilidades por el choque registrado en Puebla.

Choque en Puebla obliga a autoridades a aclarar vínculo del conductor con el gobierno municipal

Ante los rumores que circularon tras el choque, el Ayuntamiento de Cuautlancingo aclaró mediante un comunicado oficial que el conductor involucrado no es trabajador del gobierno municipal de Puebla.

La autoridad confirmó que la mujer lesionada recibió atención inmediata y que el caso seguirá su curso legal conforme a lo establecido, mientras se determina la situación jurídica derivada de este choque que volvió a sacudir a Puebla.