Fuerte choque en CDMX: mujer se lleva dos patrullas en punto de alcoholímetro

Una conductora que circulaba en la zona centro de la Ciudad de México (CDMX) perdió el control y chocó contra dos patrullas que se encontraban en punto del alcoholímetro.

Los hechos ocurrieron contra policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC ) que se encontraban cuidando como parte del Programa Conduce Sin Alcohol.

¿Qué se sabe del choque de conductora contra patrullas en CDMX?

El reporte de la SSC de la CDMX señala que la mujer se impactó contra las unidades policiales en la avenida Circunvalación y la calle Misioneros, en la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

La conductora era una mujer de 28 años de edad, quien iba a bordo de un vehículo color blanco y se impactó con dos patrullas.

¿Cuál es el estado de salud de los policías y la conductora tras choque en alcoholímetro?

Paramédicos que acudieron al sitio, valoraron a la conductora y a dos oficiales que se encontraban a bordo de las unidades y a todos los diagnosticaron con algunos golpes, pero no se requirió llevarlos a un hospital.

En tanto, para deslindar responsabilidades, los policías detuvieron a la mujer, le leyeron sus derechos constitucionales y la trasladaron ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia, quien determinará su situación jurídica.

El vehículo blanco sufrió gran parte de los daños en el frente, dejando el cofre destruido al quedar doblado y levantado, en tanto, una de las patrullas sufrió daños en la parte trasera derecha.

Patrulla de CDMX se pasa el alto e impacta camioneta

Una patrulla de la CDMX chocó contra una camioneta luego de que el policía que la conducía al parecer se pasó la luz roja de un semáforo en el cruce de Mosqueta y Eje 1 Poniente Guerrero, en la colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc.

Los hechos ocurrieron el 2 de febrero de 2026. La patrulla impactó de forma lateral a la camioneta particular, la cual dio dos giros y chocó contra la banqueta, provocando que el concreto se desprendiera.

La camioneta, debido a los giros que dio, terminó atravesado, invadiendo el carril confinado del Metrobús de la CDMX y el Eje 1 Poniente, cerca de la estación Guerrero de la Línea B del Metro.