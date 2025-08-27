VIDEO: Brutal carambola en San Pablo, Iztapalapa, deja policías de CDMX heridos tras destrozar patrulla

Una fuerte carambola en la que se vio involucrada una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) dejó un saldo de al menos cinco personas lesionadas, entre ellas dos policías, dentro de la alcaldía Iztapalapa. El accidente, ocurrido en la colonia San Pablo, provocó una intensa movilización de los servicios de emergencia.

El vehículo oficial, perteneciente al sector Abasto y tipo pick up, quedó con el frente completamente destrozado, al igual que al menos otros dos vehículos particulares implicados en el siniestro. Al sitio arribó el equipo de Fuerza Informativa Azteca (FIA) para reportar los hechos y corroborar lo sucedido.

¿Cómo fue el accidente en Rojo Gómez e Hidalgo? Patrulla de CDMX involucrada

El choque múltiple se registró durante la mañana de este miércoles 27 de agosto en el cruce del Eje 5 Sur Rojo Gómez y la calle Hidalgo, en el Barrio San Pablo. Las causas del accidente aún se investigan, pero el resultado fue un aparatoso choque que dejó a varias personas heridas.

Videos y fotografías del lugar muestran la magnitud del impacto: la patrulla de la SSC con la parte delantera destruida y otros dos autos particulares, con fuertes daños en el costado y frente, quedaron varados sobre la vialidad.

#AlertavialFIA | Se registra fuerte accidente en Rojo Gómez al cruce con Hidalgo en Barrio San Pablo en #Iztapalapa. Hay al menos 5 heridos entre ellos un elemento de la policía de la CDMX.



🎥: @PLATA11CDMX pic.twitter.com/Q4F9pbuIDW — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 27, 2025

VIDEO: Revelan momento del choque de la patrulla en Iztapalapa

De inmediato, se desató una “fuerte movilización de equipos de emergencia”. Al lugar arribaron ambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y de Protección Civil de la alcaldía Iztapalapa para atender a las víctimas. De forma simultánea, FIA pudo tener acceso al video captado por una cámara de seguridad en el momento del choque.

Los paramédicos brindaron los primeros auxilios a por lo menos cinco personas, confirmando que dos de los lesionados eran los policías que viajaban en la unidad oficial. Todos los heridos fueron trasladados a diferentes hospitales para recibir atención médica especializada.

#Impactante | Así fue como la unidad de la policía de la Ciudad de México se impactó contra un poste en avenida Javier Rojo Gómez en la colonia Barrio San Pablo en #Iztapalapa.



Hay al menos 5 lesionados entre ellos los tripulantes de la unidad policial pic.twitter.com/hv7XC9MZEd — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 27, 2025

La zona se encuentra acordonada mientras los peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inician las indagatorias para deslindar responsabilidades y determinar qué fue lo que ocurrió.

