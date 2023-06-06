¿Cómo queda conformado el Congreso de Coahuila ante de las elecciones del 4 de junio?

El pasado domingo 4 de junio se llevaron a cabo las elecciones 2023 en Coahuila donde 2 millones 311 mil 816 electores inscritos en la lista nominal del INE acudieron a las urnas a votar por la renovación del congreso local.

Durante la jornada electoral, los millones de coahuilenses votaron por la renovación de 25 diputaciones locales, por lo que es importante conocer cómo quedó el mapa político del congreso de Coahuila después de las elecciones 2023.

¿Cómo se conforma el congreso del estado de Coahuila?

Hasta antes de las elecciones de este domingo 4 de junio el Congreso de Coahuila estaba conformado de la siguiente manera:



16 miembros del grupo parlamentario Partido Revolucionario Institucional (PRI).

4 miembros del grupo parlamentario Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

3 miembros del grupo parlamentario Partido Acción Nacional (PAN).

Un miembro del grupo parlamentario El Partido Verde Ecologista de México (PVEM)

(PVEM) Un miembro del grupo parlamentario Unidad Democrática de Coahuila (UDC)

Hay que recordar que cada diputado es elegido por el principio de mayoría relativa, es electo dentro un distrito electoral (cuyo número es de 16 distritos) con la mayoría simple de los votos.

Mientras que los 9 diputados elegidos por el principio de representación proporcional son postulados por sus partidos políticos de acuerdo a listas proporcionadas al instituto electoral local.

El PRI vuelve a gobernar el estado de Coahuila

Además de retener la gubernatura en Coahuila con el aparente triunfo del candidato Manolo Jiménez durante las elecciones del 4 de junio, la alianza encabezada por el PRI gobernará de igual manera el congreso local, al llevar ventaja en las 16 diputaciones de mayoría relativa.

Sin embargo, hay que recordar que de los 2 millones 311 mil 816 electores inscritos en la lista nominal del INE en Coahuila, únicamente un millón 302 mil 756 acudió a las urnas para ejercer su voto este domingo 4 de junio, lo que significa un 55.9 por ciento de participación ciudadana.

¿Cómo quedó conformado el congreso de Coahuila después de las elecciones del 4 de junio?

De acuerdo con los últimos datos preliminares ofrecidos por el PREP de las elecciones estatales de Coahuila 2023 el día de hoy 5 de junio a las 13:15 horas tiempo local se obtuvieron los siguientes resultados:



Actas capturadas: 4,089 de 4,089 (100.0000%).

Participación ciudadana: 56.8993%

Esto quiere decir que el con 100% de las actas computarizadas, la alianza del PAN, PRI y PRD obtuvo los 16 distritos electorales, mientras que el resto de partidos, incluido Morena, no ganaron ninguno distrito electoral.

De acuerdo con el artículo 27 Ce la constitución Política del Estado de Coahuila será el próximo 1 de enero es cuando los nuevos integrantes iniciarían su periodo en el Congreso,quienes se renovarán cada tres años.