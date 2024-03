Gisela, trabajadora del Congreso de CDMX que fue hallada sin vida; ¿qué sabemos del caso?

Salió de casa muy temprano. Al parecer, cerca de las 07:30 horas. El 11 de marzo pasado, Gisela González Salgado, madre de dos hijas, se dirigía de Lomas de Becerra con dirección a la calle de Donceles, en la colonia Centro, donde se encuentra el Congreso de la Ciudad de México y en el que era trabajadora.

Según versiones en redes sociales, la mujer usaba el Metro para viajar de su casa al trabajo, pero aquel día su familia dejó de tener contacto con ella y la mujer de 37 años, no se comunicó a su trabajo; había desaparecido. Ante ello, comenzó a circular una fotografía en la que se pedía ayuda para localizarla.

“Pedimos su valiosa ayuda para compartir y poder localizar a GISELA GONZÁLEZ SALGADO quien salió este lunes 11 de marzo a las 7:30 am de Lomas de Becerra, con dirección a la calle de Donceles, en el Centro Histórico, y no ha sido localizada a lo largo del día. Ella usa el transporte público (metro) pero no se ha comunicado ni en su trabajo ni con sus familiares. Es madre de dos hijas que no han tenido noticia de ella (sic)".

¿Qué pasó con Gisela González Salgado?

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió el expediente AYO/724/2024 en el que se indicaba que se indicaba que la mujer fue vista por última vez en la colonia Francisco Villa, alcaldía Álvaro Obregón. Vestía blusa color durazno, leggins café, botas miel y mochila beige.

Posteriormente, trascendió que una mujer fue encontrada sin vida en los límites con el Estado de México y que presuntamente contaba con las características de Gisela. El 14 de marzo pasado, Ulises Lara, quien quedó al frente de la fiscalía capitalina tras la salida de Ernestina Godoy, dio detalles de la información con la se contaba al respecto del caso.

“Es una situación en la cual nosotros tuvimos primero un reporte por el caso de una desaparición, después tuvimos la presencia del que ahora tenemos como probable responsable, quien en sus declaraciones estuvo dando información respecto a la situación que privara a su pareja y después en las circunstancias que empezaron a ser contradictorias sobre su desaparición y que finalmente en su propia situación nos permitió tener; uno, el dato cierto de que había ocurrido algo grave.

“Nos trasladamos a la vivienda, se obtuvo información por parte de periciales, que tuvo que ver con luminol, con investigación, con datos, luego el traslado a las zonas donde podíamos haber tenido este encuentro y hemos estado ya con sistemas de cámaras, lo cual nos da hasta ahora una acusación importante de indicios para que esta persona sea la principal responsable de la desaparición y muerte de esta señora”, dijo en conferencia de prensa.

Fuerza Informativa Azteca (FIA) contactó a personas que la conocía, pero por el momento se reservaron a compartir detalles de lo que ocurrió, ya que manifestaron que existía un proceso legal. Luego de darse a conocer el deceso de Gisela González Salgado,guardó un minuto de silencio por la trabajadora de dicho órgano Legislativo.

La Asociación Mexicana de Comunicadores también lamentó el deceso la mujer, y en su cuenta de Facebook publicó un mensaje en el que manifestó:

“Lamentamos el fallecimiento de Gisela González Salgado, quien fuera integrante de nuestra comunidad por parte de Insight Comunicación. A sus familiares y amigos, nuestras condolencias. DEP”.

Fuentes consultadas por este medio comentaron que al parecer el presunto responsable podría ser un trabajador de base de la alcaldía Miguel Hidalgo que habría entrado a laborar a la demarcación aproximadamente hace 15 años.