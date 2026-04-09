(VIDEO) Asamblea de Barrios rompe vidrios y desata caos en el Congreso de la CDMX

El Congreso de la Ciudad de México se convirtió en escenario de caos este jueves. Integrantes de la Asamblea de Barrios irrumpieron por la fuerza en el recinto legislativo de Donceles para exigir soluciones de vivienda, desatando un enfrentamiento que obligó a suspender la sesión ordinaria y activar protocolos de emergencia.

Lo que inició como una manifestación derivó en agresiones cuando los inconformes, al abrirse las puertas para recibir a una comisión, intentaron tomar el edificio de manera violenta. Los manifestantes comenzaron a romper cristales y lanzar piedras contra el personal y las instalaciones. Ante la irrupción, el cuerpo de resguardo legislativo contuvo el avance utilizando polvo de extintores, lo que generó nubes de humo que forzaron el desalojo parcial del salón de plenos.

Jesús Sesma respalda seguridad y revisará protocolos

Tras el incidente, el presidente de la Mesa Directiva, Jesús Sesma, calificó los hechos como "lamentables" y confirmó que, pese a la agresión, se instaló una mesa de diálogo con las comisiones solicitadas. El diputado agradeció públicamente la labor del personal de resguardo por proteger la integridad de quienes laboran en el recinto.

"Ahorita se está llevando a cabo una mesa de diálogo, pero esto no puede repetirse. Revisaremos desde una introspección los protocolos de seguridad con la Junta de Coordinación Política", afirmó Sesma ante los medios. No obstante, el ambiente en el Congreso es de tensión absoluta; los legisladores exigen que se utilicen las grabaciones de seguridad para identificar a los agresores que pusieron en riesgo la integridad de cientos de personas.

Asimismo, adelantó que se utilizarán las herramientas tecnológicas y cámaras del Congreso para deslindar responsabilidades sobre lo sucedido. La sesión quedó suspendida mientras se evaluaban los daños materiales y se garantiza la seguridad para retomar los trabajos legislativos.

A través de un comunicado, el Congreso reprobó "enérgicamente" cualquier acto de agresión que atente contra la integridad física de las y los diputados, personal del Congreso local y visitantes.