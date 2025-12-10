¿Los juguetes son el problema? CDMX se ahoga en violencia y el Congreso va tras las armas de juguete; la polémica iniciativa

¡Parece broma, pero es anécdota! Mientras la violencia en México va en aumento, el Congreso de la CDMX busca combatirla con la regulación de armas de juguete, discutiendo si estos objetos son el problema de los ataques en el país, pero ¿el uso de estos artefactos o venta irregular explica la violencia que viven los niños?

Para la diputada local, Rebeca Peralta, sí, por ello, propone prohibir la fabricación de armas de juguete, así como su venta y su exhibición.

“La iniciativa es para modificar la Ley de Mercantil y también la Ley de Derechos de Niños y Niñas y Adolescentes”, explicó Rebeca Peralta.

En el centro de la capital, este tipo de juguetes se venden por todos lados a precios que van desde los $300 hasta los $2 mil pesos.

Expertos aseguran que las armas de juguete no son el único factor de la violencia en México

Por su parte, psicólogos especialistas no coinciden con este argumento, pues advierten que el problema de la violencia en México, al que se enfrentan los niños, no está solo en los juguetes en forma de arma de fuego, ya que el problema va más allá.

Joselyn Lugo, psicóloga especialista en infancias, asegura que el juguete en sí, no es el único factor que genera los actos violentos, pues estos vienen de un conjunto de situaciones, porque la violencia es un fenómeno multifactorial.

“Si un menor está expuesto a violencia intrafamiliar, trauma, pobreza, exposición a situaciones violentas, estilos de crianza correctivos, etc., pues se puede hacer un conjunto de, para darle un potencial mayor al uso de estados juguetes”, explicó la psicóloga especialista.

Además, dejó en claro que la violencia en las y los niños de México, es una consecuencia de todo lo que enfrentan en su entorno, como la violencia intrafamiliar.

Piden fomentar juguetes que impulsen la imaginación y no la violencia

Por ahora, la iniciativa se alianza en comisiones, y mientras eso sucede, en lo único que coinciden los legisladores y psicólogos, es en proporcionarle a las y los niños juguetees que inciten a la imaginación.

Sin embargo, esta discusión legislativa deja al aire la pregunta: ¿Se puede disminuir la violencia y desarmar a una ciudad prohibiendo los juguetes bélicos?