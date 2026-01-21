Monterrey se convierte en el epicentro del diálogo familiar en el Congreso Internacional de las Familias

Monterrey se posiciona como el epicentro del diálogo social al recibir la cuarta entrega del Congreso Internacional de las Familias, un evento de gran envergadura programado para desarrollarse durante los días 27 y 28 de febrero, concluyendo sus actividades el primero de marzo. Esta iniciativa busca profundizar en el concepto de la esperanza dentro del núcleo del hogar y proporcionar recursos que ayuden a consolidar una estructura social más sólida.

Monterrey alberga el Congreso Internacional de las Familias del 27 de febrero al 1 de marzo

El interés por esta temática se respalda en datos estadísticos contundentes que indican que siete de cada 10 ciudadanos en México identifican a su entorno familiar como el eje central y primordial de su existencia. Ante esta realidad, el encuentro en Nuevo León pretende convocar a una audiencia masiva que alcanza los cuarenta mil asistentes, quienes participarán tanto de manera física como a través de plataformas digitales para intercambiar perspectivas sobre la prosperidad y el equilibrio en la vida privada.

La agenda del evento destaca por su diversidad y profundidad, contando con la intervención de más de un centenar de conferencistas provenientes de distintos puntos del país y del extranjero. Estos especialistas compartirán sus conocimientos mediante una serie de ponencias principales, debates integrados por expertos y sesiones de aprendizaje práctico, además de múltiples dinámicas diseñadas para los asistentes.

¡Las familias somos la fuerza que mueve a México!



Del 27 de febrero al 1 de marzo, Monterrey será sede del 4º Congreso Internacional de las Familias, con más de 100 ponentes y 40 mil participantes, para fortalecer el bienestar familiar y construir esperanza.



Vía @jessiemozar… pic.twitter.com/PjoVcDDx5t — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 21, 2026

El objetivo principal de estas jornadas es explorar cómo la armonía y la fortaleza interna de cada grupo familiar se construyen a través del afecto cotidiano, el empeño por resolver conflictos y la determinación constante de avanzar frente a los retos de la vida.

A lo largo de los tres días de actividades, los participantes tendrán la oportunidad de analizar cómo las resoluciones individuales y colectivas dentro del hogar impactan directamente en el bienestar común. El congreso subraya que la edificación de una sociedad más resiliente comienza con la labor realizada en la intimidad de las casas, donde los gestos de cariño y el trabajo por mantener la paz interna se transforman en los cimientos de un futuro más prometedor para todos los integrantes de la comunidad.

