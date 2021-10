Congreso de Veracruz tiene “diputade”, el primer legislador no binario

Gonzalo Durán Chincoya, primer legisaldor no binario del Congreso de Veracruz, anunció que como “diputade” promoverá una iniciativa de ley para que se use y respete el lenguaje inclusivo, se diferencie de los géneros masculino y femenino a las personas que no se identifican con alguno de estos, y promoverá la ley de identidad de género para las personas trans.

A través de sus redes sociales y mediante algunas entrevistas, Durán Chincoya ha pedido a los medios de comunicación y a la población en general, que se refieran a su persona como “diputade”.

“Yo les pido, con todo respeto y favor, que se dirijan hacia mí por el pronombre de diputade, si se refieren a la parte legislativa y “elle”, si se refieren a nivel personal”, solicitó públicamente.

En sus redes sociales, Durán Chincoya se describe como “primer diputade no binario de la LXVl legislatura en el H. Congreso del estado de Veracruz. Luchador social por los derechos de la población LGBTTTIQ+ y los grupos vulnerables. Por el bien de todos, todas y todes: primero los pobres”.

Indicó que es necesario que se empiece a escuchar el lenguaje inclusivo y que es un compromiso que asumirá cabalmente. “No se trata de decir ‘este es mi lenguaje’, como sociedad debemos comprender y dar apertura”, insistió.

Durán Chincoya indicó que la primera iniciativa a presentar será la relativa a la Ley de Identidad de Género, para que todas las personas trans tengan certeza jurídica.



Una de las primeras iniciativas que impulsaré será la Ley de Identidad de Género, porque las chicas trans de nuestro estado necesitan esa parte jurídica, porque tal vez ya hicieron su transición hormonal y física, pero falta la parte jurídica que las represente en todas las áreas de su vida

Dijo que, por primera vez, el Congreso del estado tendrá una curul de un “diputade” y señaló que “está adscrite con la identidad de género no binario”.

“Insistió: “no nada más voy a legislar para el sector al que pertenezco. Voy a legislar para todos los sectores, siempre velando el bienestar de todas, todos y todes”.

