Viernes 13 de caos en CDMX: Marchas y calles cerradas hoy | Manifestación en Tlalpan
Hoy el SNTE podría marchar al Zócalo, 15 mil personas asisten a La Mole en el WTC y hay eventos masivos en Arena CDMX y estadios; consulta marchas, bloqueos y rutas en CDMX.
Este viernes 13 de marzo de 2026, la Ciudad de México (CDMX) vivirá una jornada de movilidad compleja. Aunque oficialmente se reportan 10 concentraciones y sin marchas programadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) advierte que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) podría iniciar una movilización espontánea desde la calzada de Tlalpan hacia el Centro Histórico.
A la carga social se suma una agenda de 15 eventos de esparcimiento que movilizarán a más de 40 mil personas en puntos neurálgicos como la colonia Nápoles, Azcapotzalco y el Estadio GNP, lo que augura un viernes de tráfico intenso desde el mediodía.
Marchas y calles cerradas hoy 13 de marzo en CDMX: Bloqueos y eventos masivos
Marchas y movilizaciones en la CDMX hoy viernes 13
Alerta de Posible Marcha
08:00 hrs – SNTE (Iztacalco):
- Punto de reunión: Metro Viaducto (Calzada de Tlalpan y La Coruña) .
- Riesgo vial: No se descarta una marcha hacia el Zócalo o la SEP.
- Demanda: Respeto a derechos laborales y jornada ampliada.
- Aforo: 400 personas.
Concentraciones Relevantes
07:30 y 08:30 hrs – Colectivos de Búsqueda (Centro/Sur): Reunión en Metro Chabacano y Metro Mixcoac para trasladarse a las Barrancas de Álvaro Obregón.
10:00 hrs – Telefonistas (Cuauhtémoc): Acto cultural y "tendedero" en las oficinas de Telmex (Parque Vía No. 198).
11:00 hrs – Trabajadores del Bosque (Centro): Concentración en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (Diagonal 20 de Noviembre No. 275) . Se prevé bloqueo de vialidades.
12:00 hrs – Prepa 5 (Tlalpan): Mesa de trabajo por seguridad y contra la violencia de género en el plantel (Calzada del Hueso No. 729).
19:00 hrs – Oración Interreligiosa (Hemiciclo a Juárez): Memoria por víctimas en Irán .
Citas Agendadas (Demandas de Vivienda y Agua)
- 10:00 hrs: Vecinos de Torres de Potrero exigen agua en su colonia (Álvaro Obregón) .
- 16:00 hrs: "Movimiento Sin Techo" en la Secretaría de Vivienda (Iztacalco) .
- 19:00 hrs: Unión de Lucha Vecinal exige expropiación de predio en San Antonio Abad 124 para vivienda social .
¿Qué autos no circulan hoy viernes 13 de marzo?
De acuerdo con las reglas del Hoy No Circula, las restricciones se aplican de las 5:00 a las 22:00 horas.
Este viernes deberán suspender circulación:
- Autos con engomado azul
- Vehículos con terminación de placas 9 y 0
- Automóviles con holograma 1 y 2
Este viernes, el programa #HoyNoCircula aplica a vehículos con terminación de placas 9 y 0, engomado azul, con holograma de verificación 1 y 2. #CiudadSegura pic.twitter.com/MQxHQOvmXu— SSC CDMX (@SSC_CDMX) March 13, 2026
Choque en Tlalpan y La Virgen
Toma previsiones: Un tráiler chocó contra un camión de pasajeros en Calzada de Tlalpan y La Virgen, al sur de la CDMX. Fuerte afectación vial.
🚨 Accidente vial en el sur de CDMX— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 13, 2026
Un tráiler chocó contra un camión de pasajeros en Calzada de Tlalpan y La Virgen.
➡️ No se reportan personas lesionadas, pero hay afectación a la circulación.
📸: @Fher_Torito pic.twitter.com/y2usYqXc9i