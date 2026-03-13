Viernes 13 de caos en CDMX: Marchas y calles cerradas hoy | Manifestación en Tlalpan

Alerta de Posible Marcha

08:00 hrs – SNTE (Iztacalco):

- Punto de reunión: Metro Viaducto (Calzada de Tlalpan y La Coruña) .

- Riesgo vial: No se descarta una marcha hacia el Zócalo o la SEP.

- Demanda: Respeto a derechos laborales y jornada ampliada.

- Aforo: 400 personas.

Concentraciones Relevantes

07:30 y 08:30 hrs – Colectivos de Búsqueda (Centro/Sur): Reunión en Metro Chabacano y Metro Mixcoac para trasladarse a las Barrancas de Álvaro Obregón.

10:00 hrs – Telefonistas (Cuauhtémoc): Acto cultural y "tendedero" en las oficinas de Telmex (Parque Vía No. 198).

11:00 hrs – Trabajadores del Bosque (Centro): Concentración en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (Diagonal 20 de Noviembre No. 275) . Se prevé bloqueo de vialidades.

12:00 hrs – Prepa 5 (Tlalpan): Mesa de trabajo por seguridad y contra la violencia de género en el plantel (Calzada del Hueso No. 729).

19:00 hrs – Oración Interreligiosa (Hemiciclo a Juárez): Memoria por víctimas en Irán .

Citas Agendadas (Demandas de Vivienda y Agua)

- 10:00 hrs: Vecinos de Torres de Potrero exigen agua en su colonia (Álvaro Obregón) .

- 16:00 hrs: "Movimiento Sin Techo" en la Secretaría de Vivienda (Iztacalco) .

- 19:00 hrs: Unión de Lucha Vecinal exige expropiación de predio en San Antonio Abad 124 para vivienda social .