¿Cómo obtener la constancia o acreditación de no afiliación del ISSSTE y para qué sirve?

La constancia o acreditación de no afiliación del ISSSTE es un documento oficial que demuestra que no eres derechohabiente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y para tramitarla ahora puedes hacerlos de manera presencial o por internet.

¿Para qué sirve la constancia de acreditación de no afiliación del ISSSTE?

La constancia o acreditación de no afiliación del ISSSTE es el documento que hace constar que la persona que lo tramita no cuenta con derecho al servicio médico en esta institución. Es decir, esta constancia demuestra que una persona no es derechohabiente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

¿Cómo obtener la constancia o acreditación de no afiliación del ISSSTE?

Para obtener la constancia o acreditación de no afiliación del ISSSTE, las personas interesadas deben de tener a la mano su Clave Única de Registro de Población (CURP) y su identificación oficial (INE, pasaporte o cédula profesional).

Con estos documentos las personas pueden hacer el trámite por dos vías: presencial e internet.

Para hacer el trámite por internet será necesario realizar los siguientes pasos:



Ingresar a la oficina virtual del ISSSTE (SINAVID)

Ingresar CURP

Dar clic en “buscar”

Después de esto, el sistema arrojará los datos de no afiliación y el último paso será dar clic en “descargar” para obtener la constancia de manera digital y poder imprimirla.

Para realizar el trámite de manera presencial estos son los pasos a seguir:



Acudir al departamento de afiliación y prestaciones económicas, ubicada en las oficinas regionales y estatales del ISSSTE.

Solicitar la constancia o acreditación de no afiliación del ISSSTE.

Presentar la CURP y la identificación oficial.

Después de esto se realizará la entrega de la constancia de manera física y el trámite habrá concluido.

¿Cuánto cuesta sacar la constancia o acreditación de no afiliación del ISSSTE?

Para las personas que deseen realizar el trámite de la constancia o acreditación de no afiliación del ISSSTE es importante que estén enteradas de que este documento es gratuito, es decir, que no tiene ningún costo.

Para aclarar cualquier duda sobre este tema, se puede consultar directamente con la institución de salud a través de su número telefónico ISSSTE-TEL: 01 800 - 400 - 1000, o vía correo electrónico: quejas@issste.gob.mx.