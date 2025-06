¡El sargazo que da hogar! Construyen casa para adultos mayores con alga marina en Quintana Roo

Doña Lolita y Don Chinito han vivido más de 50 años juntos en la ciudad de Cancún. Ambos trabajan como cuidadores de autos en un supermercado, y apenas ganaban para sobrevivir en medio de carencias y condiciones infrahumanas. Las enormes cantidades de sargazo en Quintana Roo, ha dado una vivienda a la pareja, gracias a una innovación sustentable.

Ladrillos hechos de sargazo

Hace unos meses, Doña Lolita sufrió una fuerte caída que la dejó discapacitada y que agravo sus dificultades económicas: “No nos alcanza por más que la verdad, el recibo de luz llega de mil pesos, el agua llega bien cara, son a mil, y lo poquito que sale puede pagar más que nada y la renta”, explicó Doña Lolita.

Por falta de recursos, la mujer de que además padece diabetes no ha podido recibir atención de un especialista para volver a caminar.

“Los doctores me dicen que cobraban, pues yo no iba, pues no tenía en que irme a llevar a más que nadie”, dijo Doña Lolita. La historia de esta pareja de la tercera edad llego a oídos de Omar Vázquez, un empresario que se dedica a fabricar ladrillos hechos con sargazo.

El sargazo, una oportunidad de vida

“Venimos a conocer su casa, venimos a ver la situación en la que estaba y pues no podíamos, pepe, no podíamos dejar de pasar esta oportunidad, como ya me conoces, que hemos trabajado juntos en muchos otros lados, pues venir a ayudar aquí a la ahorita”, dijo Omar Vázquez, fabricante de ladrillos con sargazo.

Omar Vázquez y otros miembros de una comunidad religiosa a la que pertenece, unieron esfuerzos para construir una casa digna para Doña Lolita y Don Chinto. Hecha con bloques de sargazo que son muy resistentes y además mantienen los hogares más frescos en épocas de calor.

No se pierdan este reportaje especial hoy en @HechosQroo a las 3:30 PM por la señal de @AztecaQRoo canal uno de @totalplaymx pic.twitter.com/mc3KAWl4wQ — José Martín Sámano (@jmartinsamano) June 10, 2025

“Mira, lo que se pretende es tirar todo de cero, poder levantarle una casita, su baño, ponerle una rampa . Ya como la ves en silla de ruedas para que ella pueda transitar. Y pues la próxima semana, primeramente, dios, vamos a romper récord en entregarle aquí su casa”, explicó Omar Vázquez, fabricante de ladrillos con sargazo.

En menos de dos semanas, trabajando a marchas forzadas, la nueva casa estuvo lista para el estreno en el que se vivieron momentos muy emotivos.

“Quiero agradecer a Don Omar por todo lo que hizo por mí, porque estaba viviendo en un estado muy deplorable y hoy veo las maravillas que Dios me ha mandado, de que hizo una buena casita y estoy muy feliz”, mencionó Doña Lolita.

¿Qué es el sargazo?

El sargazo es un tipo de alga marina que puede encontrarse tanto en el fondo del mar como flotando en la superficie. En el Caribe y el Golfo de México predominan las especies de flotación libre, caracterizadas por tener vesículas llenas de aire que les permiten mantenerse a flote.

Estas algas crecen en condiciones de alta salinidad, temperaturas cálidas, abundante luz solar y altas concentraciones de nutrientes. Aunque cumplen un papel ecológico importante al servir como alimento, refugio y zona de reproducción para diversas especies marinas como tortugas, calamares y aves.

Su acumulación masiva en las costas puede generar problemas ambientales, económicos y turísticos debido al mal olor y la alteración del paisaje natural.