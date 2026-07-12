¿Les pagan a los jugadores que participan en el Mundial 2026?

Los jugadores de las 48 selecciones que acudieron a la Copa Mundial de la FIFA 2026 disputaron varios juegos en Canadá, Estados Unidos y México, pero tras varios partidos, surge la pregunta sobre quienes les pagan: ¿La FIFA o algún otro organismo?

Además, por llegar a la final, ¿obtienen algún tipo de bono extra o recompensa? En esta nota te contamos los detalles.

¿Cuánto dinero reparte la FIFA en el Mundial 2026?

La Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) anunció en abril de 2026 una bolsa de 871 millones de dólares para las selecciones participantes en el torneo que comenzó el 11 de junio.

¿Quién paga realmente el salario de los jugadores en el Mundial?

No obstante, aunque este dinero es entregado por la FIFA a las selecciones de cada país, el organismo internacional que rige el futbol soccer no paga directamente a los jugadores. Son los clubes y federaciones de cada país los que deciden cómo distribuir esos fondos a los futbolistas, cuerpo técnico y otros integrantes de la delegación.

Distribución de premios por posición en la Copa del Mundo

Cada una de las 48 selecciones que llegaron al Mundial 2026 recibirá al menos 12.5 millones de dólares, en tanto que quien se lleve la copa podrá superar los 50 millones de dólares en premios directos.

Además, el segundo lugar obtendrá 33 millones, el tercer lugar, 29 millones y el cuarto lugar, 27 millones de dólares, detalló la FIFA en un comunicado.

Beneficios económicos para los clubes que ceden jugadores

Además, los clubes de futbol que ceden a sus jugadores para formar las selecciones también perciben una suma de dinero. Para los mundiales de 2026 y de 2030, los clubes de futbol locales recibirán 355 millones de dólares en total.

La suma que brinda la FIFA este 2026 representa un aumento considerable respecto a los 440 millones de dólares repartidos en Qatar 2022.

