“Buena suerte”: el último post de Haaland se llena de mensajes de apoyo de diversas nacionalidades

Erling Haaland está recibiendo una muestra de respaldo que cruzó fronteras luego de compartir su más reciente publicación en sus redes sociales.

Decenas de aficionados de diferentes nacionalidades aprovecharon el espacio para dejar comentarios de apoyo, demostrando el alcance global del delantero y el cariño que despierta entre seguidores de diferentes países esto frente al partido entre Noruega vs. Inglaterra.

Haaland, el joven futbolista que está arransado con el Mundial 2026

La última publicación en el Instagram de Haaland provocó una ola de reacciones entre sus seguidores. Usuarios de diferentes nacionalidades comentaron mensajes de apoyo, cariño y aliento dejando claro el impacto intencionalidad que tiene el delantero.

De personas en la Península Arábiga hasta Brasil, han mostrado su apoyo al futbolista, con mensajes de “Brasil te apoya” o “No puedo esperar a verte noqueando a Inglaterra”, esto en espera del partido de Noruega contra Inglaterra.