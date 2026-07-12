¡Protege tus fotos de Instagram! El truco para evitar que tus fotos sean usadas con la nueva función de IA

¡Atención, usuarios! La nueva actualización de Meta permite que la Inteligencia Artificial de Instagram utilice las fotografías de las y los usuarios para alimentar su modelos de IA; sin embargo, existe una forma para impedir que la plataforma tome tu contenido.

¿De qué trata la nueva actualización de IA en Instagram?

Muse Image, es el modelo de Inteligencia Artificial generativa de Meta, que tiene como objetivo transformar descripciones de texto en imágenes realistas, ilustraciones o diseños digitales en cuestión de segundos.

Este es el primer modelo de generación de imágenes de Meta Superintelligence Labs, ahora disponible en Meta AI.

¿Cómo evitar que Instagram use tus fotos para su Inteligencia Artificial?

Si no quieres que la Inteligencia Artificial de Meta utilice tus publicaciones de Instagram, existen dos alternativas para que las y los usuarios mantengan su contenido en privado, pero ¿cuáles son?

OPCIÓN 1:

La opción más rápida, sencilla y efectiva para proteger tus publicaciones, es convertir tu cuenta pública a cuenta privada, esto evitará que la función pueda acceder a tus fotografías.

OPCIÓN 2:

Si quieres mantener tu perfil público en Instagram, pero no quieres que tus publicaciones sean utilizadas por la Inteligencia Artificial, existe la opción para proteger tus fotografías, pero ¿cómo hacerlo?



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Dirígete a "Permitir que las personas reutilicen tu contenido en Instagram y con las funciones de IA en Meta"

Desactiva la casilla para impedir que la herramienta Muse Image pueda acceder a tus fotografías

¿Cómo funciona la herramienta Muse Image en las fotos de Instagram?

Según un reporte de Meta, la nueva función de Inteligencia Artificial, Muse Image, utiliza razonamiento avanzado para comprender instrucciones complejas que sean dictadas por usuarias o usuarios, lo que le permite combinar múltiples imágenes o fotografías en una sola imagen, la cual puede ser descargada o compartida en redes sociales.

Las personas pueden utilizar plantillas prediseñadas o escribir sus propias instrucciones para crear una nueva imagen con la ayuda de la IA; también se puede mencionar a cuentas de Instagram para incluir las fotografías publicadas en las creaciones o para editarlas.