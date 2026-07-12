Construyen en México la torre más alta de Latinoamérica, con diseño curvo contra viento y más grande que el Empire State

México está a punto de sumar un nuevo récord arquitectónico, pues en Monterrey, Nuevo León, avanza la construcción de Rise , un rascacielos que promete convertirse en la Torre más alta de Latinoamérica , superando a otros edificios emblemáticos de la región y colocándose entre los más altos del mundo gracias a sus 484 metros de altura.

Además de romper récords por su altura, la construcción incorpora soluciones de ingeniería pensadas para soportar los fuertes vientos y la actividad sísmica característica del norte del país.

¿Dónde estará la Torre más alta de Latinoamérica?

El proyecto se desarrolla en la zona del Obispado, frente al río Santa Catarina , y busca transformar el paisaje urbano de Monterrey con un complejo de usos mixtos que reunirá oficinas, hotel, departamentos, comercios y espacios públicos en un solo edificio.

Rise se construye sobre la avenida Constitución, en la colonia Obispado de Monterrey, uno de los corredores con mayor desarrollo urbano de la ciudad.

Cuando concluya la obra, la Torre más alta de Latinoamérica alcanzará 484 metros, de los cuales más de 408 serán niveles habitables distribuidos en 96 pisos, mientras que la aguja arquitectónica elevará la estructura hasta su altura final.

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Un edificio pensado para resistir viento y movimientos sísmicos

Uno de los aspectos que distingue a Rise es su diseño estructural; la torre fue concebida con un núcleo reforzado y un sistema perimetral que distribuye las cargas provocadas por el viento y los movimientos del terreno, condiciones que deben considerarse en una ciudad como Monterrey.

Su fachada estará formada por módulos de vidrio y aluminio de alto desempeño, capaces de mejorar el aislamiento térmico y reducir el impacto de las corrientes de aire que aumentan conforme crece la altura del edificio.

Así será la vida dentro de Rise

Más que un rascacielos, el proyecto fue diseñado como un desarrollo integral; contará con 35 niveles de oficinas, 10 niveles destinados a un hotel, 22 pisos de departamentos, áreas comerciales, restaurantes, mirador, espacios recreativos y más de 8 mil metros cuadrados de amenidades.

También incluirá más de 4 mil 300 metros cuadrados de áreas verdes, alberca, espacios de trabajo colaborativo, gimnasio, zonas para mascotas y servicios pensados para que residentes, visitantes y trabajadores encuentren en un mismo lugar opciones de vivienda, negocios y entretenimiento.

¿Por qué Rice supera al Empire State?

La futura Torre más alta de Latinoamérica no solo romperá récords en la región, también entrará a la conversación junto a algunos de los rascacielos más famosos del mundo.

Con una altura arquitectónica de 484 metros, Rise superará al icónico Empire State Building de Nueva York, cuya estructura alcanza 381 metros hasta la azotea y 443.2 metros al considerar la antena instalada en su parte superior.

La diferencia es significativa porque Rise no solo será más alto en términos de diseño arquitectónico, sino que también rebasará la altura total del edificio neoyorquino. Gracias a ello, Monterrey albergará uno de los rascacielos más altos del planeta y el más alto de América Latina, consolidando a la ciudad como un nuevo referente de la arquitectura vertical.