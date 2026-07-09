“Total Eclipse of the Heart”, la canción compuesta para un vampiro y que la voz de Bonnie Tyler salvó de la oscuridad eterna

¿Sabías que uno de los himnos más románticos de la historia no fue escrito para una pareja humana, sino para un vampiro? Hablamos de "Total Eclipse of the Heart", una canción que no podemos pensar sin la inconfundible y desgarradora voz de Bonnie Tyler quien murió el día de hoy a los 75 años.

Aunque la voz desgarradora de Bonnie Tyler nos hace pensar en una ruptura amorosa convencional, la realidad es mucho más gótica y eso quedó claro luego de que el compositor Jim Steinman reveló que escribió esta pieza como parte de un musical sobre el famoso vampiro Nosferatu.

¿Cuál es la historia real detrás de "Total Eclipse of the Heart"?

Su título original era "Vampires in Love" y, según confesó el propio Steinman, las letras buscaban capturar "el poder de la oscuridad y el lugar del amor en la sombra". Y Bonnie Tyler le dio el "tono único" que inmortalizó esta canción.

"Tuve una visión de esta mujer tendida en el suelo, mirando a la luna como un sacrificio. Una vez trabajé en la música de la famosa «Nosferatu» de Murnau y siempre supe que los vampiros serían un tema ideal para una ópera o un musical. De hecho, escribí «Total Eclipse Of The Heart», probablemente mi canción más exitosa, como un homenaje a «Nosferatu»", escribió Jim Steinman en su autobiografía.

La cirugía que cambió la carrera y el sonido de Bonnie Tyler y dio el toque único a la canción

El tono único de Tyler, que añade esa capa de desesperación dramática, también tiene un origen fortuito: una cirugía de cuerdas vocales en 1977 que transformó su voz suave en el instrumento ronco y potente que hoy es un ícono del rock y el pop. Bonnie era conocida más por tener una voz estilo country, pero tras este suceso todo cambió.

Steinman, quien buscaba una interpretación "como un exorcismo", encontró en ella la aliada perfecta para materializar su visión "oscura y operística". Otro dato es que la canción, que originalmente duraba más de siete minutos y fue rechazada inicialmente por ser demasiado "teatral", terminó convirtiéndose en el éxito número uno que todos conocemos, demostrando que incluso las composiciones nacidas de las sombras pueden brillar bajo la luz.

