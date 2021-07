Consulta Popular no es un acto de venganza: AMLO

Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reiteró que la Consulta Popular que se llevará a cabo el próximo 1 de agosto para enjuiciar a cinco expresidente, no es un asunto se venganza, dijo que aunque él propuso esta iniciativa no participará y que si lo haría votaría en contra. Reafirmó que en marzo se someterá a la revocación de mandato.

Te recomendamos:AMLO y presidentes de todo el mundo lamentan muerte de Jovenel Moise

“No es una asunto de venganza, yo me voy a someter a la revocación de mandato en marzo y allí no hay porcentaje válido de participación, si pierdo me voy, no es un asunto cuantitativo”, enfatizó López Obrador.

López Obrador dijo que la Consulta Popular es un proceso inédito, democrático que tiene “mucha fuerza política y moral”, no es un asunto solo jurídico, es condenar a malos gobiernos y ayudar a la no repetición, es un ejercicio para que la gente pueda juzgar.

AMLO se pronunció por ajustar la Constitución para que Consulta Popular sea viunculatoria

El presidente López Obrador se pronunció por ajustar la Constitución para que reduzca a menos del 40 por ciento la participación de los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de electores para que las consultas populares sean vinculatorias.

“ojalá se pueda hacer una reforma para que el porcentaje no está tan alto que la consulta vincularoria”, externó el presidente.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ se pronunció por ajustar la #Constitución para que reduzca a menos del 40 por ciento la participación de los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de electores para que las #consultas populares sean vinculatorias pic.twitter.com/1TVIS6lQlQ — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 7, 2021

En su conferencia mañanera, reafirmó que la Consulta es un ejercicio democrático de primer orden, aseguró que no hay difusión en los medios sobre la Consulta Popular por eso pidió a la ciudadanía que participe el 1 de agosto.

Aseguró que las consultas populares son procesos que fortalecen y consolidan a las naciones.