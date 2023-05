¿Contingencia ambiental por ceniza del Popocatépetl? Esto dicen especialistas

Luego de que la semana pasada en el Congreso de Puebla se propuso declarar contingencia ambiental en caso de caída de ceniza del volcán Popocatépetl, una especialista de la UNAM ve con buenos ojos la medida, ante la constante actividad del volcán, que podría causar afectaciones en la salud.

El pasado 27 de abril, Daniela Mier Bañuelos, diputada local por Morena, propuso un punto de acuerdo para solicitar que el gobierno de Puebla declare contingencia ambiental cuando se registre caída de ceniza del Popocatépetl en la entidad.

La propuesta, que implicaría la suspensión de actividades al aire libre, como en una contingencia ambiental por contaminación, se está analizando en comisiones.

La doctora Ana Lillian Martin del Pozzo, investigadora titular del Instituto de Geología de la UNAM, consideró que la iniciativa para decretar la contingencia ambiental, puede funcionar para proteger a los menores y a otros sectores vulnerables:

“Yo pienso que es una excelente idea, porque cuando hay mucha ceniza, pues no vayas a correr (para ejercitarse), si no tienen que salir los niños, que se queden adentro (de sus salones), que no salgan a recreo”.

¿Qué contiene la ceniza volcánica que arroja el Popocatépetl?

Y es que en cada explosión, el Popocatépetl arroja ceniza que contiene varias sustancias químicas:

“En general es roca molida, va a estar formada de sílice, feldespato, piroxeno... una cantidad de minerales que son los que componen las rocas que forman al volcán, pero todo en molidos muy finos”, explica Alicia Martínez Bringas, subdirectora de Riesgos Volcánicos del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred).

Aunque el volcán está en actividad en diciembre de 1994, la especialista del Cenapred explicó que de septiembre a la fecha, ha sido constante:

“Hasta este momento ha estado diario. Sí tenemos una nueva pequeña etapa de actividad, tenemos diario tres o cuatro eventos... aunque no son tan importantes porque tenemos columnas de dos kilometros; pero lo que se hace molesto es la frecuencia”, puntualizó.

Al respecto, Ana Lillian Martin del Pozzo advirtió que la exposición a la ceniza podría ser perjudicial para la salud, al irritar las vías respiratorias, y afectar los ojos y la piel: “Podemos tener problemas de garganta, a mucha gente le da tos, hay dificultar para respirar, dependiendo la cantidad de las partículas”.

La ceniza volcánica como la del Popocatépetl, sobre todo la más fina, puede viajar a comunidades alejadas, causando algunos problemas respitarorios, dijo por su parte Martínez Bringas.

Ante la caída de ceniza, se recomienda el uso de cubrebocas y evitar lentes de contacto.

La propuesta de contingencia ambiental por caída de ceniza del Popocatépetl, podría ser discutida este jueves en el congreso estatal de Puebla.