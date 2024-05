Esta es la fase de la contingencia ambiental en que se suspenden clases en todos los niveles

¿Volverá a suceder? En los últimos días, la población de la CDMX y Edomex se ha visto sorprendida por la activación de la contingencia ambiental, una medida que se implemente para proteger a la población por la mala calidad del aire. La Fase se define según los niveles de contaminación, en total existen 3 diferentes tipos y uno de ellos contempla la suspensión de clases en todos los niveles, ¿cuál es?

¿Qué debe pasar para que suspendan clases por contingencia ambiental?

Se trata de la Fase II de contingencia ambiental en el Valle de México, la cual se activa cuando se registran 200 puntos o más del Índice de Calidad del Aire (IMECA) para ozono, PM10 o PM2.5. Las medidas implementadas son más estrictas que las de la Fase I, ya que buscan reducir la circulación de vehículos y la exposición de la población a los contaminantes.

Para que esta medida entre en vigor se necesitará que la CAMe realice el anuncio oficial. Una vez que esto ocurra, además de las restricciones implementadas en la Fase I, como el Doble Hoy No Circula y la restricción de vehículos de carga, en la Fase II se añaden las siguientes:



Suspensión de clases en todos los niveles educativos: públicos, privados y de cualquier modalidad. Restricción vehicular ampliada: no circulan autos con holograma 2, taxis con terminación en dos números iguales o en 0, y solo circulan un día a la semana los autos con holograma 1 y 0 de acuerdo a la terminación de su placa. Suspensión de actividades al aire libre: para toda la población, incluyendo eventos deportivos, culturales y espectáculos.

Mejorar la calidad del aire en #TemporadaDeOzono es tarea de todos:

⛽️Carga gasolina por las noches

💨Revisa, repara y reporta fugas de gas

❌ No enciendas fogatas

🧨No quemes llantas o pirotecnia pic.twitter.com/UYBrZ2hDwB — Control de la Contaminación Atmosférica (@DGPCCA_Edomex) May 22, 2024

¿Cómo funciona el Hoy No Circula cuando hay contingencia?

El programa Hoy No Circula funciona de manera diferente cuando se activa una contingencia ambiental en el Valle de México, ya que da paso al Doble Hoy No Circula, un programa que duplica la restricción vehicular. Por ejemplo, si un vehículo con holograma 2 y terminación de placa 5 no circula los lunes de manera normal, durante la Fase I de contingencia tampoco podrá circular los martes.

Por otro lado, en la Fase II, las medidas se endurecen y se suspende la circulación de todos los vehículos con holograma 2, incluyendo motocicletas. También se suspende la circulación de taxis con placas terminadas en dos números iguales o en 0, y solo circulan un día a la semana los autos con holograma 1 y 0 de acuerdo a la terminación de su placa.