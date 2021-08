Controlan incendio de departamento en colonia Juárez

Ciudad de México.- Minutos de angustia vivieron vecinos de un edificio donde se quemó un departamento en la colonia Juárez.

El siniestro ocurrió a las 2.30 horas de este viernes, en el número 292 de la calle Hamburgo esquina Toledo, en la alcaldía Cuauhtémoc...

Una de las vecinas, Leticia Vilchis, relató a Fuerza Informativa Azteca los momentos de angustia que se vivieron.

“Olía a quemado, pero el vecino estuvo gritando que se estaba quemando el departamento 18, entonces todos nos salimos porque sí estaba muy fuerte...”

Vecinos dan testimonio de los momentos de temor que vivieron

Mercedes Martínez, otra de las residentes, contó: “me bajaron unas personas cargando porque como yo tengo artitris no puedo caminar (…) nerviosa todavía porque me asusté mucho, sentí que me estaba yo ahogando, pero mire aqui ya estamos gracias a Dios.”





Los habitantes del inmueble fueron evacuados por otros vecinos y también sacaron a sus mascotas, para ponerlas a salvo del fuego.

Sobre la magnitud del incendio Melchor Ángel Reyes, comandante del H. Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México informó que “en el tercer nivel se quemó el departamento marcado con el número 18, se quemaron en su interior dos habitaciones, se quemó ropa de cama, cama, el ropero y muebles de madera que se encontraban ahí.”

Bomberos sofocaron el fuego en 45 minutos de ardua labor

Luego de 45 minutos de una intensa labor, los bomberos controlaron la situación y los moradores del lugar poco a poco regresaron a sus hogares.