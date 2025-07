¡Evita multas este sábado! Revisa el programa Hoy No Circula este 12 de junio en CDMX y Edomex

Este sábado 12 de julio de 2025, aplica el programa Hoy No Circula Sabatino en la Ciudad de México y municipios conurbados del Estado de México, conforme a las reglas establecidas por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe). Así que si no quieres gastar en una costosa multa, checa bien el calendario.

¿Qué autos no circulan el sábado 12 de julio de 2025?

Al ser el segundo sábado del mes, no circulan los vehículos Holograma 1 y con terminación de placa PAR: 0, 2, 4, 6 y 8. Esta medida se aplica con el objetivo de reducir la concentración de contaminantes durante los fines de semana, cuando el tráfico también contribuye de forma importante a la mala calidad del aire.

De igual forma, todos los vehículos con holograma 2, así como los autos foráneos deben respetar esta restricción.

¿Cómo funciona el Hoy No Circula Sabatino?

El Hoy No Circula Sabatino es una extensión del programa semanal implementado en la Zona Metropolitana del Valle de México, cuyo objetivo es disminuir las emisiones contaminantes. Opera todos los sábados y depende de dos factores principales:



El holograma del vehículo (1 o 2)

La terminación numérica de la placa NON o PAR

En el caso del primer y tercer sábado de cada mes, los autos con terminación de placa impar (NON) y que tengan holograma 1, no pueden circular de 5:00 a 22:00 horas. Los vehículos con holograma 2 no circulan ningún sábado, sin importar la terminación.

¿En dónde aplica el Hoy No Circula?

El Hoy No Circula aplica en toda la Zona Metropolitana del Valle de México, lo que incluye las 16 alcaldías de la CDMX y los siguientes 18 municipios del Edomex:



Atizapán de Zaragoza

Coacalco

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla

Tultitlán

Valle de Chalco

¿Cuánto debo de pagar si me multan por no respetar el Hoy No Circula?

El programa opera en las 16 alcaldías de la CDMX y en los 18 municipios del Edomex, estableciendo los horarios de 5:00 a las 22:00 horas y días específicos en los que algunos automóviles deben permanecer en casa.

No respetar estas disposiciones puede traer una sanción económica. En la Ciudad de México, la multa por incumplimiento oscila entre 20 y 30 UMAS (Unidad de Medida y Actualización), lo que equivale a un monto de 2,264 a 3,394 pesos en 2025.