¿Cuándo dale la convocatoria de la UNAM 2026 para licenciatura? Fechas clave y pasos para registrarse

¡Atención, aspirantes! La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) confirmó la fecha oficial en la que se publicará la convocatoria 2016 para las y los mexicanos interesados en ingresar a la licenciatura en la máxima casa de estudios.

¿Cuándo sale la convocatoria de la UNAM 2026 para licenciatura?

¡Márcala en el calendario! La Convocatoria para el Concurso de Selección para el nivel Licenciatura 2026 de la UNAM será publicada el próximo lunes 12 de enero.

La máxima casa de estudios abrirá espacios en las carreras que oferta tanto para el Sistema Escolarizado, como para el Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia.

Para revisar la convocaría de la UNAM, lo único que tienes que hacer es ingresar a la página de la Universidad Nacional Autónoma de México o dar clic en este enlace .

#BoletínUNAM Lanza la UNAM la convocatoria al concurso de selección para nivel licenciatura > https://t.co/8LvYiP7kuG pic.twitter.com/ZXGZTGEao4 — UNAM (@UNAM_MX) January 11, 2026

Fechas clave para la convocatoria UNAM 2026 para licenciatura

Te compartimos las fechas clave para los mexicanos interesados en la convocatoria UNAM 2026:



Convocatoria Licenciatura 2026 - 12 de enero.

Registro de aspirantes (vía internet) - 23 de enero al 3 de febrero 2026.

Pago por derecho a examen - 23 de enero al 5 de febrero 2026.

El examen de la UNAM 2026 para ingresar a la Licenciatura será del 23 de mayo al 10 de junio 2026.

¿Cuáles son las carreras con mayor demanda de la UNAM?

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) imparte alrededor de 132 carreras, de las cuales, el 70% de las solicitudes de ingreso se concentran en 10 licenciaturas, pero ¿cuáles son?



Médico Cirujano

Derecho

Psicología

Administración

Contaduría

Arquitectura

Cirujano Dentista

Enfermería

Medicina Veterinaria y Zootecnia

Pedagogía

La UNAM ofrece dos opciones para ingresar al nivel superior, una de ellas significa un reto para miles de estudiantes, pues compiten por un lugar en las distintas carreras que ofrece la institución. De acuerdo a los parámetros de la Universidad, estas son las maneras en las que puedes ser alumno:

Pase reglamentado: Esta forma de pase reglamentado se le otorga a los estudiantes que previamente cursaron en alguna de las instituciones de medio superior de la UNAM, por ejemplo, Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) o la Escuela Nacional Preparatoria.

Examen directo: Otra forma de ingresar a la UNAM es realizando el examen externo, mismo que consiste en 120 preguntas, para ello, cada licenciatura establece un mínimo de aciertos para ser aceptado