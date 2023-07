¿INEGI extorsionado? Coordinador Regional explica caso de secuestro y el pago derecho de piso

El pasado 27 de julio, la responsable de los censos Agropecuarios y Económicos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Susana Pérez Cadena, tuvo una insólita declaración al afirmar que, durante la prueba piloto, uno de los encuestadores fue secuestrado y tuvieron que pagar derecho de piso para realizar su labor.

Ante esta situación, el equipo de Hechos AM se puso en contacto con el coordinador general de la Operación Regional del INEGI, Alejandro Rosas Guerrero, con el objetivo de explicar esta situación y profundizar en el riesgo que tienen los empleados al salir a campo.

En primera instancia, el funcionario explicó que los incidentes son muy contados para los miles de trabajadores que están desplegados en la República Mexicana y que existe un protocolo de prevención para evitar este tipo de problemáticas.

“El primer elemento de protección es el preventivo. Hay una práctica regular en el INEGI para contratar personal que es originaria de las localidades que se van a visitar; por lo tanto, son personas que no resultan ajenas y ellos mismos conocen la comunidad para conducirse de manera segura”, explicó Alejandro Rosas en Hechos AM.

¿Trabajadores del INEGI fueron secuestrados o pagaron derecho de piso?

A pesar de lo expresado por Susana Pérez ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, Alejandro Rosas explicó que en los registros oficiales no existen reportes de secuestro y tampoco se destina presupuesto para pagos externos.

“No tenemos reportado en los elementos de seguimiento y monitoreo al operativo del censo agropecuario. El INEGI no destina recursos para esos efectos. Es probable que esta situación ocurra en un contexto muy específico”, aseguró Rosas, pues mencionó que las cooperaciones a pueblos específicos podrían ser un motivo.

Para la magnitud de los operativos y la cantidad de gente que hay en campo, los incidentes que tenemos registrados son aislados y están muy identificados y en todos los casos se ha podido reaccionar de manera adecuada Alejandro Rosas, coordinador regional del INEGI, para Hechos AM

#ImpuestoCriminal | El @INEGI_INFORMA fue #extorsionado y tuvo que pagar para liberar a un trabajador que fue secuestrado🚨



Incluso, Susana Pérez, responsable de los censos Agropecuarios y Económicos, reconoció que contrató a personas vinculadas a la #delincuencia para poder… pic.twitter.com/KqjUsBdX6A — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 27, 2023

Censo Agropecuario tuvo su prueba piloto en el 2022

El Censo Agropecuario del INEGi entró en operaciones apenas en el 2022, el cual está destinado a obtener un panorama general de las actividades agrícolas, ganaderas y forestales de México, por lo que el equipo de Hechos AM cuestionó si la tardanza por lanzar la prueba piloto se debió a los riesgos para los encuestadores.

“La razón de la demora en realizar el censo agropecuario obedece a aspectos de carácter técnico y presupuestario. No está relacionado con temas de seguridad el que no se haya podido hacer hasta 2022. No se tiene identificado que la seguridad sea un problema que impida levantar información”, sentenció el funcionario.