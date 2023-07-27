Pago de derecho de piso y un trabajador secuestrado: Así fue el Censo Agropecuario 2022 para el INEGI

Durante una reunión de trabajo con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, la responsable de los censos Agropecuarios y Económicos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Susana Pérez Cadena, dijo que tuvo que pagar derecho de piso para realizar los censos y que hubo un empleado secuestrado.

#ImpuestoCriminal | El @INEGI_INFORMA fue #extorsionado y tuvo que pagar para liberar a un trabajador que fue secuestrado🚨



Incluso, Susana Pérez, responsable de los censos Agropecuarios y Económicos, reconoció que contrató a personas vinculadas a la #delincuencia para poder… pic.twitter.com/KqjUsBdX6A — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 27, 2023

Fue necesario pagar derecho de piso para realizar censos Agropecuarios y Económicos

Susana Pérez Cadena reconoció que tuvieron que pagar derecho de piso y contratar a personas vinculadas a la delincuencia para poder recorrer zonas rurales del país y hacer el censo, incluso, reveló qué tuvieron un secuestro de uno de los empleados, que después fue liberado.

📌Durante la reunión de la Com. de Presupuesto con funcionarios del #INEGI, el dip. @ReginaldoSF_PT aseguró que con los resultados del Censo Agropecuario se podrá obtener la información necesaria para implementar políticas públicas referentes al campo y actividades agropecuarias. pic.twitter.com/PEE66LaX5A — Diputadas y Diputados Petistas (@DiputadosPTmx) July 27, 2023

Ante diputados de la Comisión de Presupuesto de San Lázaro, Susana Pérez Cadena, responsable del Censo Agropecuario, señalo que para salvar el obstáculo que representa la delincuencia implementaron diversas estrategias.

"En algunos casos pagar para entrar, pagar a lo mejor cifras pequeñas, pero pagar hasta contratar personal de la zona, que conozca muy bien a la gente de la localidad que se está censando y que, además, sea conocida de esa gente, sea conocida de quienes pudieran estar incurriendo en cuestiones de delincuencia y con eso la verdad la entrada a todos los lugares es muy sencillo", reveló la responsable del Censo Agropecuario.

La funcionaria del INEGI también detallo qué durante el Censo Agropecuario 2022 uno de los hallazgos fue el abandono de tierras, en entidades como Zacatecas.

¿Qué es el Censo Agropecuario del INEGI?

El Censo Agropecuario 2022 del INEGI es el noveno censo que se realiza en la historia del país, corresponde a un panorama general de las actividades agrícolas, ganaderas y forestales, con variables que les permiten tener un contexto global del sector del campo.

Este censo tuvo su prueba piloto del 28 de marzo al 8 de abril de 2022, la población de estudio fue la producción agropecuaria y la producción forestal. Finalmente, la captación de la información fue del 19 de septiembre al 30 de noviembre de 2022.