¿Qué hicieron hoy 1 de julio de 2023 las ‘corcholatas’ de Morena? Se hacen presentes en el AMLO Fest

Este sábado 1 de julio de 2023 se lleva a cabo el AMLO Fest en el Zócalo de la CDMX, festejo en el que se encontraron presentes las ‘corcholatas’ de Morena y sus aliados Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT), quienes buscan liderar la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación.

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrece las actividades que realizaron los postulantes a la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, quienes son:



Marcelo Ebrard

Claudia Sheinbaum

Adán Augusto López Hernández

Ricardo Monreal

Gerardo Fernández Noroña

Manuel Velasco

¿Qué hizo Marcelo Ebrard hoy sábado 1 de julio?

Marcelo Ebrard compartió una fotografía a lado de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) con motivo del festejo de 5 años de la victoria del presidente: "Nos vemos a las 17 hrs en el Zócalo", finalizó su mensaje.

Nos vemos a las 17 hrs en el zócalo para acompañar a nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador y celebrar cinco años de la 4T !! pic.twitter.com/CtjCCJfiVj — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) July 1, 2023

"Somos parte de un movimiento nacional y popular": Claudia Sheinbaum

Por su parte, Claudia Sheinbaum también adjuntó una fotografía con el presidente AMLO al invitar a lo que denominó la "celebración del pueblo": "Se construye un México con justicia y sin corrupción, con democracia y de la mano del mejor presidente de la historia moderna".

¡Hace 5 años hicimos historia con el pueblo de México!



Somos parte de un movimiento nacional y popular que se fue tejiendo por décadas de lucha y que por decisión del pueblo de México llegó a cambiar el rumbo y destino del país, para construir un México con justicia y sin… pic.twitter.com/LB1zwBwqP8 — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) July 1, 2023

¿Qué hizo hoy Adán Augusto López Hernández? Estas fueron sus actividades del sábado

Adán Augusto López Hernández también mostró una fotografía a lado de AMLO para mostrar el apoyo a AMLO y celebrar los 5 años de Gobierno de la Cuarta Transformación: "Hoy estamos más cerca del país que siempre soñamos: becas, apoyos, salarios dignos, pensiones, soberanía y justicia social."

Hoy estamos más cerca del país que siempre soñamos: becas, apoyos, salarios dignos, pensiones, soberanía y justicia social.



Por eso estaré en el Zócalo con el hombre que lo hizo posible y con nuestro pueblo, que busca seguir profundizando la Cuarta Transformación.… pic.twitter.com/cpbgU0I0Sh — Adán Augusto López H (@adan_augusto) July 1, 2023

Ricardo Monreal expresa su apoyo al Presidente en el marco del AMLO Fest

El aspirante a liderar la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, Ricardo Monreal también publicó una fotografía a lado de AMLO, acompañada de la descripción:

Hace cinco años, el pueblo decidió democráticamente su destino, logrando elegir al licenciado Andrés Manuel @lopezobrador_ como su presidente. Nos toca reflexionar y mantener vivo el movimiento y la esperanza, para profundizar la transformación de México. ¡Nos vemos en el Zócalo! Ricardo Monreal

A dos horas de que inicie el acto de festejo por los 5 años del triunfo democrático para la transformación de México, así luce el Zócalo, y siguen arribando miles de personas para celebrar esta hazaña ciudadana. pic.twitter.com/Kt4AQOiaYy — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) July 1, 2023

"Hoy es el día": Gerardo Fernández Noroña en marco del AMLO Fest

Dejando de lado las fotografías a lado de AMLO, el aspirante Gerardo Fernández Noroña optó por compartir sus acreditaciones al AMLO Fest como 'invitado de honor', a lado de la descripción: 'Hoy es el día'.

Hoy es el día. pic.twitter.com/DO2gMMKosL — Fernández Noroña (@fernandeznorona) July 1, 2023

¿Qué hizo Manuel Velasco hoy 1 de julio de 2023?

Manuel Velasco adjuntó fotografías en la plancha del Zócalo capitalino, mostrando cómo fue que convivió con la gente que se encontraba de paso por la capital del país para festejar el AMLO Fest.

En el Zócalo de la Ciudad de México. pic.twitter.com/xi9FI4SPMt — Manuel Velasco (@VelascoM_) July 2, 2023

¿Cuándo es la encuesta de Morena para definir a su candidato?

El recorrido de las ‘corcholatas’ de Morena terminará el próximo domingo 27 de agosto y será a partir del siguiente día y hasta el 3 de septiembre cuando se levante las cinco encuestas programadas en las que se puntuará a los aspirantes con base a la preferencia de la ciudadanía.

¿Cómo se elegirá al candidato de Morena para las elecciones 2024?

Se elegirá al o la candidata para la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación por medio de cinco encuestas y se estableció que el resultado de quien sea electo será inapelable. Una vez que se obtengan los resultados de las encuestas, se dará a conocer el candidato oficial, por parte de Morena y sus aliados, a la presidencia de la República rumbo a las elecciones 2024.