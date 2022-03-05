Corea del Sur emite alerta: incendio cerca de la planta nuclear Hanul

El Gobierno de Corea del sur emitió una alerta de desastre natural después de que se iniciara un incendio forestal cerca de la planta de energía nuclear de Hanul, ubicada en el condado costero oriental de Uljin en las montañas de Samcheok, el incendio inició el viernes por la noche.

Los bomberos de inmediato protegieron la zona

El presidente de Corea del Sur, Mook Jae-in, ordenó que se realizara lo posible para proteger la planta nuclear Hanul, en la que se operan al menos seis reactores nucleares de agua a presión operados por Korea Hydro & Nuclear Power Co. las cuales operan grandes plantas nucleares e hidroeléctricas en Corea del Sur, ya que son responsables del 27 por cienro de la energía eléctrica del país.

Los bomberos de inmediato aseguraron la zona movilizando más de 3 mil efectivos de tierra para poder controlar el incendio, junto con 236 camiones y 57 helicópteros.

Al menos 116 viviendas fueron destruidas por el incendio

El incendio en la planta nuclear Hanul, causo el desalojo de al menos 6 mil personas que residen en la zona, aunque hasta ahora algunas familias ya han regresado a sus hogares, se calcula que aproximadamente 600 de ellas permanecen todavía en refugios habilitados tras el incendio.

Hasta el día de ayer por la noche, en Corea del Sur, el incendio destruyó un total de 12 propiedades residenciales y al menos tres unidades de almacenamiento. El incendio se extendio a lo largo de 3 mil hectáreas.

Condiciones climáticas ponen en pausa producción nuclear

Debido a las condiciones climáticas tan inestables que se han presentado en Corea del Sur los últimos días, la producción de uno de los seis reactores se redujo; por lo que ahora, sólo cinco de ellos se encuentran en operación y el otro en mantenimiento.

Planta nuclear Hanul en Corea del Sur

La Central nuclear de Hanul, antes conocida como Central nuclear de Ujin, es una gran estación de energía nuclear en Corea del Sur. El lugar cuenta con al menos seis reactores de agua a presión con una capacidad de 5.881 MW.

Con información de Reuters.

