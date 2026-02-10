Corrupción permite que el crimen organizado se infiltre en la política en países como México: Transparencia Internacional

La corrupción prevalece en México y, al paso de los años, permite que el crimen organizado se infiltre en la política de países como el nuestro, advirtió el más reciente análisis de Transparencia Internacional.

Dicho fenómeno también afecta a países como Colombia y Brasil. En contraste, Costa Rica y Uruguay, que son países considerados como de democracias fuertes, también sufren por la violencia impulsada por la corrupción y el crimen organizado.

El “Efecto Contagio”: Cómo el crimen organizado se infiltra en la política latinoamericana

Para Transparencia Internacional, el Índice de Percepciones de la Corrupción pone a la región de América Latina en una calificación promedio de 42 sobre 100. Desde el año 2012, 12 de los 33 países de la región han empeorado en este indicador.

“Años de inacción gubernamental han erosionado a la democracia, permitido el crimen organizado y dañado directamente a los ciudadanos al socavar los derechos humanos, servicios públicos y la seguridad”, mencionó la organización no gubernamental.

Por ejemplo, Venezuela tiene una calificación de 10 sobre 100, debido a que lleva años de corrupción generalizada y actividades que han incrementado la pobreza y la desnutrición, “mientras millones de familias sobreviven con alimentos, agua y electricidad limitados”, menciona la ONG.

México en el abismo: Calificación de 27/100 en el Índice de Corrupción 2025

En el Índice de Percepciones de la Corrupción, México tiene una clasificación de 27 sobre 100, y está ubicado en la posición 141 de 182 países, con una mejoría de un lugar en comparación con el índice anterior de 2024, pero prevalece en el tercio más bajo de la tabla mundial.

La calificación parte de 0, que significa altamente corrupto, y 100, que señala que está libre de corrupción. Los datos usados para dicha evaluación son con base en instituciones como el Banco Mundial y el Foro Económico Mundial , entre otros, y avalúan la corrupción en el sector público, como sobornos, desvío de fondos, regulaciones excesivas, funcionarios que usan cargos para beneficios personales, nepotismo, leyes de declaraciones patrimoniales, protección a denunciantes de sobornos y corrupción, entre otros.

Los 10 países más limpios del mundo: ¿Qué están haciendo bien Dinamarca y Finlandia?

El estudio de Transparencia Internacional ubica a 182 países. Los 10 países menos corruptos son: