Desaparecidas dos hermanitas: Alerta AMBER en Yucatán Julia Evelyn y Esther Jacqueline
La FGE de Yucatán mantiene activa la alerta AMBER por la desaparición de Julia y Esther, menores cuya vida podría estar en riesgo.
La Fiscalía General del Yucatán activó dos fichas de Alerta AMBER para localizar a Julia Evelyn Caamal May, de 8 años, y Esther Jacqueline Caamal May, de 10 años, quienes fueron reportadas como desaparecidas y vistas por última vez en compañía de su padre en el fraccionamiento Dzununcán de Mérida, Yucatán.
Noticias hoy: Las autoridades advierten que la integridad de ambas menores de edad podría estar en riesgo, por lo que solicitan la colaboración urgente de la ciudadanía.
Alerta AMBER Yucatán ¿Quienes son Julia Evelyn y Esther Jacqueline?
Julia Evelyn Caamal May
- Reporte núm.: AAYUC53/2026
- Fecha de emisión: 16 de abril de 2026
- Edad: 8 años
- Nacionalidad: Mexicana
- Cabello: Lacio, largo y de color negro.
- Ojos: Café oscuro.
- Estatura: 1.10 metros aproximadamente.
- Peso: 25 kg aproximadamente.
- Señas particulares: Catarata congénita y estrabismo en ambos ojos.
- Vestimenta: Vestido morado, chanclas de color rosado con un lazo de color naranja.
Esther Jacquelin Caamal May
- Reporte núm.: AAYUC54/2026
- Fecha de emisión: 16 de abril de 2026
- Edad: 10 años
- Nacionalidad: Mexicana
- Cabello: Lacio, largo hasta la cintura, de color castaño oscuro.
- Ojos: Café oscuro.
- Estatura: 1.30 metros aproximadamente.
- Peso: 28 kg aproximadamente.
- Señas particulares: Catarata congénita y estrabismo en ambos ojos; hoyuelo en el hombro (se desconoce el lado); dientes incisivos centrales y laterales superiores inclinados hacia el frente (protrusión dental).
- Vestimenta: Blusa tipo sport de color blanco, short color verde lima y chanclas color rosado.
La Fiscalía General del Estado informa de la ACTIVACIÓN de una ALERTA AMBER Estatal solicitando de su amable apoyo para la búsqueda y localización de las menores JULIA EVELYN y ESTHER JACQUELINE ambas de apellidos CAAMAL MAY de 8 y 10 años de edad respectivamente. pic.twitter.com/wSwgCpDG9M— FGE Yucatán (@fgeyucatan) April 16, 2026
¿Por qué es clave la Alerta AMBER?
El programa Alerta AMBER se activa cuando existe riesgo inminente para menores de edad, lo que implica la movilización de autoridades y difusión masiva para su pronta localización.
De acuerdo con protocolos oficiales, cada minuto es crucial para aumentar las probabilidades de encontrar a los menores con vida.
¿Cómo ayudar? Alerta AMBER Yucatán
La Fiscalía General del Estado solicita que cualquier información que contribuya a la localización de Julia y Esther sea reportada de inmediato a las autoridades.
Teléfonos:
- 800 00 26 23 7
- 999 930 32 88 (Línea directa)
- 999 930 32 50 (Extensión 41164)