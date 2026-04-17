Desaparecidas dos hermanitas: Alerta AMBER en Yucatán Julia Evelyn y Esther Jacqueline

La Fiscalía General del Yucatán activó dos fichas de Alerta AMBER para localizar a Julia Evelyn Caamal May, de 8 años, y Esther Jacqueline Caamal May, de 10 años, quienes fueron reportadas como desaparecidas y vistas por última vez en compañía de su padre en el fraccionamiento Dzununcán de Mérida, Yucatán.

Noticias hoy: Las autoridades advierten que la integridad de ambas menores de edad podría estar en riesgo, por lo que solicitan la colaboración urgente de la ciudadanía.

Alerta AMBER Yucatán ¿Quienes son Julia Evelyn y Esther Jacqueline?

Julia Evelyn Caamal May



Reporte núm.: AAYUC53/2026

AAYUC53/2026 Fecha de emisión: 16 de abril de 2026

16 de abril de 2026 Edad: 8 años

8 años Nacionalidad: Mexicana

Mexicana Cabello: Lacio, largo y de color negro.

Lacio, largo y de color negro. Ojos: Café oscuro.

Café oscuro. Estatura: 1.10 metros aproximadamente.

1.10 metros aproximadamente. Peso: 25 kg aproximadamente.

25 kg aproximadamente. Señas particulares: Catarata congénita y estrabismo en ambos ojos.

Catarata congénita y estrabismo en ambos ojos. Vestimenta: Vestido morado, chanclas de color rosado con un lazo de color naranja.

Esther Jacquelin Caamal May



Reporte núm.: AAYUC54/2026

AAYUC54/2026 Fecha de emisión: 16 de abril de 2026

16 de abril de 2026 Edad: 10 años

10 años Nacionalidad: Mexicana

Mexicana Cabello: Lacio, largo hasta la cintura, de color castaño oscuro.

Lacio, largo hasta la cintura, de color castaño oscuro. Ojos: Café oscuro.

Café oscuro. Estatura: 1.30 metros aproximadamente.

1.30 metros aproximadamente. Peso: 28 kg aproximadamente.

28 kg aproximadamente. Señas particulares: Catarata congénita y estrabismo en ambos ojos; hoyuelo en el hombro (se desconoce el lado); dientes incisivos centrales y laterales superiores inclinados hacia el frente (protrusión dental).

Catarata congénita y estrabismo en ambos ojos; hoyuelo en el hombro (se desconoce el lado); dientes incisivos centrales y laterales superiores inclinados hacia el frente (protrusión dental). Vestimenta: Blusa tipo sport de color blanco, short color verde lima y chanclas color rosado.

La Fiscalía General del Estado informa de la ACTIVACIÓN de una ALERTA AMBER Estatal solicitando de su amable apoyo para la búsqueda y localización de las menores JULIA EVELYN y ESTHER JACQUELINE ambas de apellidos CAAMAL MAY de 8 y 10 años de edad respectivamente. pic.twitter.com/wSwgCpDG9M — FGE Yucatán (@fgeyucatan) April 16, 2026

¿Por qué es clave la Alerta AMBER?

El programa Alerta AMBER se activa cuando existe riesgo inminente para menores de edad, lo que implica la movilización de autoridades y difusión masiva para su pronta localización.

De acuerdo con protocolos oficiales, cada minuto es crucial para aumentar las probabilidades de encontrar a los menores con vida.

¿Cómo ayudar? Alerta AMBER Yucatán

La Fiscalía General del Estado solicita que cualquier información que contribuya a la localización de Julia y Esther sea reportada de inmediato a las autoridades.

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