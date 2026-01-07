Anuncian nuevo corte de agua en CDMX: colonias sin suministro hasta el 19 de enero

La Ciudad de México (CDMX) enfrentará un nuevo corte de agua en varias colonias debido a trabajos de mantenimiento en los pozos de abastecimiento a lo largo de enero.

Con el fin de que no te agarre desprevenido, en Fuerza Informativa Azteca (FIA) te damos todos los detalles, así como los números para pedir pipas gratis.

Colonias afectadas por el corte de agua en Iztapalapa

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) informó que el pozo Carlos L. Gracidas, ubicado en Iztapalapa, está fuera de operación por trabajos de mantenimiento.

Esto significa que varias colonias sentirán la disminución del suministro de agua, especialmente en:



Colonia Renovación

Colonia Chinampac de Juárez.

Se prevé que el servicio se restablezca hasta el lunes 19 de enero, pero mientras tanto, tendrás que improvisar con cubetas y botellas para tus necesidades diarias.

🚧 La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa a los vecinos de la @Alc_Iztapalapa:



👷‍♀️ El pozo Carlos L. Gracidas se encuentra fuera de operación debido a trabajos de mantenimiento. pic.twitter.com/dA5T5YXAV1 — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) January 5, 2026

Corte de agua en Benito Juárez: ¿hasta cuándo regresa el suministro?

Mientras tanto, en la alcaldía Benito Juárez, el pozo Miraflores también está fuera de operación. La falla en la bomba ha obligado a detener el suministro, afectando principalmente a la colonia San Pedro de los Pinos.

Las labores de mantenimiento concluirán el lunes 16 de enero. Esto con la esperanza que de las tareas de mantenimiento terminen antes de lo esperado.

🚧 La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa a los vecinos de la @BJAlcaldia:

👷‍♀️El pozo Miraflores se encuentra fuera de operación debido a mantenimiento por falla en la bomba.



🛠️ Se prevé una disminución en el suministro en la colonia San Pedro de los Pinos. pic.twitter.com/z24hrX4F1P — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) January 6, 2026

¿Cómo sobrevivir a un corte de agua por más de 10 días?

Con el fin de cuidar el vital líquido durante los días que dure el megacorte, es importante que tengas en cuenta algunos tips para no gastar más de lo que tienes.



Llena cubetas y garrafones antes de que se acabe el agua.

Solicita pipas gratuitas si se te acaba el agua

Evita baños prolongados

Etiqueta botellas y contenedores

Evita lavar tu auto

Los cortes de agua pueden cambiar de fecha según el avance de las obras, por lo que es importante seguir las cuentas oficiales de SEGIAGUA y las alcaldías en redes sociales.

Durante este periodo, se habilitarán servicios de pipas gratuitas para las colonias más afectadas. Los ciudadanos podrán solicitar apoyo a través del número 55 5654 3210 o mediante la aplicación 'Agua CDMX'.

