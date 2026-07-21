Periodistas denuncian amenazas tras señalamientos al gobierno de Acayucan, Veracruz

Los periodistas Carlos González Alonso, director del portal De Primera Mano, y Enrique Quiroz, titular de El Manifiesto Noticias, denunciaron que recibieron amenazas directas de muerte a través de redes sociales. Las intimidaciones surgieron como reacción inmediata a la publicación de diversos reportajes donde los periodistas cuestionaron los crecientes índices de inseguridad en la región sur de Veracruz, además de emitir señalamientos críticos hacia la administración del alcalde morenista de Acayucan, Raúl David Salomón García.

El amedrentamiento público fue por un usuario identificado en redes sociales bajo el nombre de Manuel Sotelo. En sus mensajes, el agresor advirtió expresamente a ambos reporteros que correrían el mismo destino fatal que otros trabajadores de los medios de comunicación asesinados en el estado durante el último semestre, aludiendo de forma explícita a casos previos de violencia que han marcado al gremio periodístico en la entidad.

🚨 Dos periodistas fueron amenazados de muerte en Veracruz tras publicar críticas al gobierno morenista de Acayucan, Veracruz



Carlos González Alonso y Enrique Quiroz denunciaron la intimidación



📷 Público Noticias Veracruz pic.twitter.com/Up1hjKFD0y — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) July 21, 2026

Periodistas presentan denuncias tras amenazas de muerte en Veracruz

Tras la gravedad de las advertencias, Carlos González Alonso confirmó la presentación formal de una denuncia penal ante la fiscalía correspondiente por el delito de amenazas, manifestando que mantendrá las acciones legales aunque desconoce si el origen de las amenazas proviene directamente del entorno del edil municipal o de simpatizantes inconformes con la postura de los comunicadores.

Por su parte, Enrique Quiroz recriminó la marcada brecha entre la narrativa del discurso oficial y la crisis de violencia que golpea a Veracruz. Quiroz señaló que analiza sumarse a las denuncias formales, aunque externó su desconfianza hacia las instituciones encargadas de procurar justicia al considerar que suelen actuar supeditadas al poder político, por lo que hizo un llamado urgente a la gobernadora Rocío Nahle García para frenar la descomposición social y garantizar la protección de la prensa en uno de los estados más peligrosos del país para ejercer el periodismo.

Asesinatos de periodistas en Veracruz: Uno de los estados más peligrosos para la prensa

La denuncia de los comunicadores por recibir amenazas de muerte es un caso grave, pues se trata del estado más peligroso del país para ejercer el periodismo. La violencia criminal cobró la vida del comunicador Carlos Castro el pasado 8 de enero en Poza Rica. Meses más tarde, el 2 de junio, se registró la privación ilegal de la libertad y posterior asesinato de la reportera Roxana Guzmán en el municipio de Nanchital. Apenas unos días después, el 11 de junio, el periodista Luis Ángel López Valdés fue ejecutado a balazos en Poza Rica, sumándose a un historial sangriento que incluye casos emblemáticos de la zona como los de Gabriel "Cuco" Fonseca y Bulmaro Ruiz, cuyos antecedentes de agresiones mantienen al gremio bajo una constante alerta.