¡Nuevos cortes de agua en CDMX! Colonias que se quedarán sin suministro este viernes; toma precauciones
Los cortes de agua comenzarán alrededor de las 8 horas; se espera que el suministro se restablezca a las 21:00 horas de este viernes 16 de enero.
¡Atención, capitalinos! La Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) confirmó que este viernes 16 de enero 2025, se realizarán cortes de agua en algunas colonias de la Ciudad de México (CDMX), pero ¿cuáles son las zonas afectadas?
Colonias afectadas por los cortes de agua en CDMX
Los cortes de agua de este viernes se realizarán desde las 8 de la mañana en la alcaldía Tlalpan, debido a que el equipo de SEGIAGUA realizará trabajos de rehabilitación y mantenimiento en el Pozo Periférico 5; zonas afectadas:
- Isidro Fabela
- Cantera Puente de Piedra
El servicio de agua será restablecido al finalizar las labores correspondientes a partir de las 21;00 horas del mismo 16 de enero 2026.
En caso de ser necesario, lo vecinos podrán solicitar pipas de agua a través de la Línea H20 en el *426.
🚧 La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa a los vecinos de la alcaldía Tlalpan:— Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) January 15, 2026
👷♀️ El equipo técnico de SEGIAGUA realizará trabajos de rehabilitación y mantenimiento en el pozo Periférico 5.
🛠️ Se prevé una interrupción en el suministro de agua potable en las… pic.twitter.com/MJyvLmjn4b
Recomendaciones para los vecinos afectados por los cortes de agua
¡Atención, vecinos! Ante los cortes de agua en la Ciudad de México, se les recomienda a las y los afectados seguir ciertas recomendaciones para no resentir la falta de suministro a lo largo del día.
- Almacenar el agua: Llena depósitos con agua potable para cubrir tus necesidades básicas como higiene, alimentación y limpieza.
- Raciona el agua: Usa solo la cantidad necesaria para evitar desperdicios y aprovechar al máximo el recurso.
- Conservar agua en electrodomésticos: Guarda un poco de agua en fregaderos, bañeras o baños, para emergencias o uso puntual.
- Evita actividades que consuman mucha agua: Si hay cortes, evita lavar tu auto o regar los jardines hasta que ser normalice el servicio.
Es importante mantener limpia las áreas en las que se almacenará el agua, esto para evitar que se contaminen.
¿Cómo se pide una pipa de agua en la CDMX?
Si eres de las colinas afectadas por el corte de agua en CDMX, te compartimos los pasos claves para solicitar una pipa de agua del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex).
Para poder pedir una pipa, puedes hacerlo por la línea Locatel (*0311) o a los teléfonos 55 5654 3210 ó 55 56581111. También puedes contactarlo en redes sociales de la Sacmex. Estos son los datos que se necesitan:
- Calle
- Entre calles
- Colonia
- Número, lote y/o manzana
- Alcaldía
- Referencia visual
- Código Postal
- Nombre del solicitante
- Número telefónico
- Metros de distancia de la cisterna a la acera
- Capacidad de la cisterna
- Horario para recibir la pipa
- Correo electrónico
Cuida el agua dándole un segundo uso al agua con la que lavas tu ropa, no la desperdicies y utilízala para limpiar pisos y patios 🧹. pic.twitter.com/aA87gkY3nJ— Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) April 28, 2023