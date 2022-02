Costa Rica inicia elecciones presidenciales 2022

Este domingo inicia la jornada de elecciones presidenciales 2022 en Costa Rica, en la cual los ciudadanos deberán elegir a su próximo gobernante entre 25 candidatos; razón por la que se espera una segunda vuelta el 3 de abril.

Por este motivo, los centros de votación abrieron desde las primeras horas de este domingo para recibir a 3.5 millones de costarricenses que elegirán al siguiente presidente y a 57 diputados de la Asamblea Legislativa.

Además, las autoridades anunciaron que las urnas estarán abiertas hasta las 18:00 horas y que abrieron desde las 06:00 horas en las seis mil 767 juntas receptoras de votos ubicadas en escuelas de toda Costa Rica, centros penitenciarios y en 42 consulados alrededor del mundo.

De igual forma, señalaron que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) anuncie los primeros resultados este domingo a las 20:45 horas.

#EleccionesCRTSE #ConferenciaPrensa Autoridades del TSE se refieren a la apertura de las Juntas Receptoras de Votos e incidentes reportados durante las primeras horas de la votación. https://t.co/P0kitI8Xnk — TSE (@TSECostaRica) February 6, 2022

Asimismo, las autoridades señalaron que estas elecciones presidenciales respetaran todas las medidas sanitarias para evitar más contagios de Covid-19 en el país.





Cabe mencionar que las elecciones presidenciales 2022 comienzan en el marco de una crisis económica post pandemia en el país centroamericano, pues tan solo en el 2021, Costa Rica alcanzó una tasa de desempleo del 14%, una tasa de pobreza de 23% y una deuda pública equivalente al 70% del PIB.

Ciudadanos de Costa Rica acuden al consulado en CDMX por sus elecciones

A partir de las 09:00 de la mañana, los ciudadanos de Costa Rica que actualmente se encuentran en Ciudad de México, acudieron a su consulado para elegir al nuevo presidente en estas elecciones desde tierras mexicanas.

Para poder ingresar y ejercer su derecho al voto, las autoridades indicaron que todas las personas deben portar una cédula de identidad que acredite la nacionalidad costarricense. Este documento es obligatorio.

Para estas elecciones presidenciales 2022, las encuestas arrojan que los candidatos con más apoyo son José María Figueres, ex presidente de Costa Rica, la ex vicepresidenta Lineth Saborío, el periodista evangélico Fabricio Alvarado y el diputado José María Villalta.