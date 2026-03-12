Más de mil niños han muerto o resultado heridos los últimos 10 días: El costo infantil de la guerra en Medio Oriente

Más de mil niños han muerto o resultado heridos en apenas 10 días de violencia. Para el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el dato retrata el impacto más duro de la guerra en Medio Oriente. Y detrás de esa cifra, advirtió el organismo, el costo para la población infantil sigue subiendo.

Desde el 28 de febrero, la agencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) documentó un aumento en las afectaciones contra menores en la región, en medio de una escalada que también ha golpeado escuelas, hospitales y servicios básicos.

“As military strikes continue across the country, children are being killed and injured at a horrifying rate, families are fleeing their homes in fear, and thousands of children are now sleeping in cold and overcrowded shelters.” - @UNICEFmena's @E_Beigbeder on the rise in child… pic.twitter.com/JxfWPtR1o5 — UNICEF (@UNICEF) March 9, 2026

No se trata sólo de muertos y heridos. UNICEF advirtió que la guerra está alterando la vida de millones de niños en Medio Oriente, con desplazamientos, clases interrumpidas y condiciones cada vez más frágiles para la infancia.

La postura de UNICEF sobre la crisis infantil en Medio Oriente

UNICEF señaló que la situación para los niños en Medio Oriente se está volviendo “catastrófica” a sólo 10 días del recrudecimiento del conflicto. La agencia sostuvo que nada justifica el asesinato, las mutilaciones o la afectación de servicios esenciales para los menores, y subrayó que las violaciones graves contra niños en conflictos armados contravienen el derecho internacional humanitario y los derechos humanos.

El organismo también reiteró el llamado del secretario general de la ONU, António Guterres, para que las partes detengan los combates y retomen negociaciones diplomáticas.

Ten days into the intensifying conflict in the Middle East, the situation is becoming catastrophic for millions of children across the region.



Since 28 February, more than 1,100 children have been reported injured or killed in the violence: https://t.co/uULSwHkbmG pic.twitter.com/bUWuACgs1A — UNICEF (@UNICEF) March 11, 2026

Además, pidió que se tomen todas las precauciones posibles para reducir el daño a la población civil, incluido evitar el uso de armas explosivas con efectos desproporcionados sobre la infancia.

La supervivencia infantil en medio de la guerra

Según UNICEF, la guerra en Medio Oriente no sólo está matando o lesionando a la población infantil, también está rompiendo su entorno más básico. La interrupción generalizada de la educación ha dejado a millones de niños fuera de la escuela, mientras que otros miles han sido desplazados por bombardeos constantes en distintos puntos de la región.

A eso se suma el daño a hospitales, escuelas y redes de agua y saneamiento. Estos ataques o afectaciones comprometen la supervivencia de la niñez, porque destruyen justo los servicios esenciales que necesitan para seguir con vida y en condiciones mínimas de protección.

In conflicts and emergencies, girls and women are often worst affected. Violence and displacement become widespread.



Education and healthcare are disrupted.



The risk of child marriage rises. Opportunities disappear. In times of crisis, girls’ futures are often pushed aside.… pic.twitter.com/ndsW8nDJvn — UNICEF (@UNICEF) March 8, 2026

UNICEF advierte que la cifra puede seguir aumentando

La agencia sostiene que el balance todavía no está cerrado. El número de niños muertos o heridos probablemente aumentará si la violencia en Medio Oriente sigue escalando y se expande a más zonas. También remarcó que los 200 millones de niños de la región dependen de que se actúe con rapidez para poner fin al guerra que está teniendo un alto costo.