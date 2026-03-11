VIDEOS: Así fue como Estados Unidos eliminó varios buques de guerra de Irán cerca del estrecho de Ormuz

Estados Unidos anunció un nuevo golpe a Irán, pero ahora en uno de los puntos más delicados del mapa: el estrecho de Ormuz. Este 10 de marzo, el Comando Central estadounidense (CENTCOM) aseguró que destruyó varias embarcaciones de guerra iraníes, entre ellas 16 barcos minadores.

No es cualquier zona. El estrecho de Ormuz conecta al Golfo Pérsico con mar abierto y por ahí pasa una parte clave del petróleo que se mueve por barco en el mundo. Por eso, cuando algo se sacude ahí, la tensión no se queda solo en lo militar.

U.S. forces eliminated multiple Iranian naval vessels, March 10, including 16 minelayers near the Strait of Hormuz. pic.twitter.com/371unKYiJs — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 10, 2026

El golpe llega en medio de la guerra que Washington lanzó contra Irán a finales de febrero. Desde entonces, el conflicto ha ido subiendo de nivel y ya no solo se pelea con bombardeos en tierra o ataques aéreos: el frente marítimo también ya entró de lleno.

Esto pasó con los barcos iraníes

El Comando Central difundió videos de la operación y sostuvo que las fuerzas de Estados Unidos eliminaron múltiples naves iraníes cerca del estrecho de Ormuz. El dato que más llamó la atención fue ese: 16 minadores, un tipo de embarcación que puede usarse para colocar minas en el mar.

El mensaje de fondo es claro. Washington no solo está golpeando dentro de Irán; también está tratando de limitar cualquier movimiento que ponga en riesgo la navegación en una ruta clave para la energía.

U.S. forces are degrading the Iranian regime's ability to project power at sea and harass international shipping. For years, Iranian forces have threatened freedom of navigation in waters essential to American, regional and global security and prosperity. pic.twitter.com/gIBN02mowh — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 10, 2026

La fecha exacta en la que empezó la guerra con Irán

La fase actual del conflicto inició el 28 de febrero, cuando Estados Unidos lanzó ataques contra objetivos iraníes. Reuters reportó después que Donald Trump presentó esa ofensiva como parte de su estrategia para frenar los programas nuclear y de misiles de Teherán.

Desde entonces, la guerra ha abierto más frentes y cada nuevo movimiento pesa más por el lugar donde ocurre. Eso explica por qué lo de Ormuz encendió alertas de inmediato. No fue solo otro ataque: fue un golpe en una zona donde cualquier escalada puede sentirse rápido en el mercado energético.

U.S. Army Soldiers are supporting the most integrated air defense umbrella in the history of the Middle East. pic.twitter.com/2f7k2HAve1 — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 10, 2026

¿Por qué el estrecho de Ormuz importa tanto?

La Agencia Internacional de Energía señaló que en 2025 cruzaron por el estrecho de Ormuz alrededor de 20 millones de barriles diarios de crudo y productos petroleros, equivalentes a cerca de una cuarta parte del comercio marítimo mundial de petróleo.

Eso vuelve al estrecho de Ormuz un punto especialmente sensible. Si el tránsito se complica, el impacto puede ir más allá de la guerra y pegarle a precios, suministro y comercio internacional.