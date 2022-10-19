El Covid-19 aún es emergencia de salud mundial: OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó este miércoles que la pandemia de Covid-19 aún es una emergencia de salud mundial, aunque reconoció que los casos de contagios y muertes disminuyeron considerablemente.

Cabe recordar que el 30 de enero de 2020, la OMS declaró por primera vez que el Covid-19 era una emergencia de salud mundial, tres años después la alerta continúa con la intención de que los gobiernos no bajen la guardia.

El comité de la OMS señaló que aunque la cantidad de muertes semanales por Covid-19 es la más baja desde que comenzó la pandemia, el número sigue siendo alto en comparación con otros virus.

.@WHO media briefing on global health issues https://t.co/iVIamJqUhR — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) October 19, 2022

"Esta pandemia nos sorprendió antes y muy bien podría volver a ocurrir", dijo a los periodistas el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Por su parte, la ONU también instó a los países a mantener su vigilancia y presión para vacunar a su población, especialmente a los más vulnerables, a pesar de que en los últimos meses comenzaron a disminuir los casos positivos de Covid-19.

OMS explica qué pasa con el cólera y Covid-19

Mientras el Covid-19 sigue siendo una emergencia de salud mundial, otra enfermedad comienza a propagarse, por lo que la OMS comenzará a tomar medidas y anunció que suspenderá temporalmente el régimen de vacunación estándar de dos dosis, reemplazándolo con una sola dosis debido a la escasez de vacunas y el aumento de los brotes en todo el mundo.

La ONU dijo que "la decisión excepcional refleja el grave estado de las reservas de vacunas contra el cólera" en un momento en que países como Haití, Siria y Malawi luchan contra grandes brotes de la enfermedad, que se propaga a través del contacto con agua y alimentos contaminados.

Hasta el 9 de octubre, Haití había confirmado 32 casos y 18 muertes por la enfermedad, mientras que muchos casos aún esperaban confirmación.

El director de emergencias de la OMS , Mike Ryan, dijo a los periodistas en una sesión informativa que el cambio de estrategia era una señal de la "escala de la crisis" causada por la falta de enfoque en el saneamiento seguro y la inmunización para todos los que están en riesgo.

La estrategia de una dosis demostró ser efectiva como respuesta a los brotes de cólera, dijo la agencia, aunque la duración de la protección es limitada y parece ser mucho menor en los niños.

La enfermedad a menudo causa síntomas leves o ninguno, pero los casos graves causan diarrea aguda y pueden causar la muerte en cuestión de horas si no se tratan.