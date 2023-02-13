¿Qué pasa con la credencial de elector de una persona fallecida?

La credencial de elector es uno de los documentos que le sirven para acreditar ante instituciones bancarias o realizar algún tipo de trámite, pero qué pasa con la credencial de una persona fallecida y cómo darla de baja ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

Tan solo en el pasado ejercicio de Revocación de Mandato, el INE detectó que al menos 12 mil 789 personas fueron dadas de baja por defunción y las cuales se pretendía que se hicieran pasar como electores.

¿Para qué sirve la credencial de elector o INE?

La credencial del INE es uno de los documentos oficiales en México con el que además de votar en elecciones locales y federales, también sirve para realizar trámites administrativos, laborales, bancarios que se solicitan por ley y con la cual la persona la usa para identificarse.

La credencial de elector contiene además del nombre completo de la persona y su fecha de nacimiento, también contiene su domicilio, la Clave Única de Registro de Población (CURP), sección electoral, firma, clave de elector y la firma de la persona.

¿Cómo tramitar la credencial de elector de una persona fallecida?

El INE indica que familiares de la persona fallecida deberán acudir a los Módulos de Atención Ciudadana para dar de baja la credencial de elector para evitar el mal uso de la misma o los datos que contienen.

Por ello, no se puede tramitar la credencial del INE de una persona fallecida, ya que deberá ser la titular la que se debe presentar ante la autoridad electoral para actualizar, reponer o renovar este documento, o en su defecto, incorporarse al INE.

Dónde dar de baja la credencial de elector de una persona fallecida

Para dar de baja la credencial de elector de una persona fallecida se debe presentar el acta de defunción de la persona en el Módulos de Atención Ciudadana más cercano al domicilio del finado.

La persona que busque dar de baja la credencial del INE de un fallecido debe acreditar la nacionalidad mexicana, además de presentar una identificación oficial y su comprobante de domicilio.

Con estas acciones se dará de baja tanto del padrón electoral como en la lista nominal y con ello, según la autoridad electoral, se evitará el mal uso de los datos de la credencial de elector.