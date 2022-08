SICT denuncia que crimen organizado controla grúas en carreteras

Ante legisladores, funcionarios de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) reconocen la influencia de crimen organizado en la prestación del servicio de grúas en las carretas del país, que implicar parte de la inseguridad que padecen transportistas y automovilistas en general.

Durante un encuentro con diputados de Morena, y PT de la Comisión de Comunicación de la Cámara de Diputados, Laura Noemí Muñoz Benítez, directora general de Autotransporte Federal de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes, informó que la dependencia inicio un proceso de revisión de concesiones de grúas y visitas de verificación, ya que muchas veces las autorizaciones se otorgan a personas que ni tienen grúas ni infraestructura de servicio.

No obstante, reconoció que estas malas prácticas son un proceso histórico difícil de revertir, pero se está trabajando.

“Y la otra es, pues, la mafia está metida en el tema de los servicios de grúas y ese tema si es muy complicado porque si sale de la mesa de cualquier ente técnico, porque, seguramente, muchos de estos servicios que se dan sin concesiones y que aparecen de la nada tienen acuerdos yo no sé si con la Guardia Nacional, pero seguramente sí traen un bautizo importante que les da la seguridad de poder hacerlo, porque si tenemos un conflicto de seguridad muy importante con el servicio de grúas en el país, entre muchos más, pero este es uno donde ya tenemos un problema de seguridad”, dijo la funcionaria de la SCIT.



Morena pide reunión con titular de GN por grúas



Durante la reunión, diputados de Morena exigieron una reunión con el titular de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, a fin de poner las cartas sobre la mesa en torno a la seguridad y la actuación de esa corporación, que hasta ahora dicen ha dejado mucho que desear.





Ángel Domínguez Escobar, diputado Morena, acusó: “aquí falto la Guardia Nacional, porque sí le tenemos que decir a la Guardia Nacional que no están haciendo su trabajo, la verdad, y hasta molestos están, hasta reniegan el informe, no traen puesta la camiseta. Cuando hablamos de la Cuarta Trasformación ellos no saben ni que es eso, y si nos preocupa, porque la verdad familias enteras han salido lastimadas. Hay mexicanos que llevan sus mercancías a la central de abasto, no, no, no, es un pillaje tremendo por parte de la Guardia Nacional”.

Para el secretario de la Comisión de Comunicaciones de San Lázaro, Francisco Borrego Adame, de Morena, es urgente incursionar en la instalación de arcos de revisión de pesaje y se cumpla con la norma oficial NOM 012 para regular el peso y dimensiones de las unidades del transporte de carga federal.

“Poner arcos en las carretas nos ayuda mucho para evitar la corrupción, porque así ya no abría los famosos moches de los transportistas con la Guardia Nacional, con la SICT para que los puedan dejar circular con exceso de peso y ayudaría también al tema de infraestructura carretera para que se invirtiera menos dinero en las carretas nacionales y los dobles remolque tenemos que regularlos para que no sigan sobrecargando en peso los camiones y eso destruye las carreteras nacionales y, sobre todo afectan el presupuesto nacional”, sostuvo Borrego Adame.

Morena anunció que trabajarán con la Comisión de Presupuesto para destinar recursos para la adquisición de arcos de revisión de pesaje.